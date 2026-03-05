Las mujeres que triunfan en el paddock de la Fórmula 1

La italiana Maria Teresa de Filippis hizo historia a finales de los años 50 al convertirse en la primera piloto femenina en la Fórmula 1. Dos décadas después, su compatriota Lella Lombardi consiguió disputar 17 grandes premios, la que más rodó entre las cinco únicas mujeres pioneras.

A día de hoy parece difícil que la nueva F1, un selecto club de solo 22 pilotos, ofrezca oportunidades reales a las mujeres en la parrilla. Pero fuera de ella, cada vez tienen más presencia las ingenieras, mecánicas, estrategas, administradoras y directivas de los equipos. Aunque resulta complicado destacar a las más influyentes, la mayoría de expertos coinciden en señalar a las que ocupan cargos relevantes en sus respectivas organizaciones.

las autoridades del Gran Premio de Australia anunciaron que la curva 6 del Circuito de Albert Park llevará los nombres de Hannah Schmitz y Laura Muller, en celebración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer y en honor a su impacto como mujeres pioneras en la Fórmula 1, ya que la carrera que abre el Mundial se celebra el 8 de marzo.

Laura Mueller (Munich, Alemania 1992)

Hace 30 años, la británica Diane Holl rompió barreras al ser nombrada como primera ingeniera de carrera en una gran categoría de automovilismo, en su caso la Serie CART en 1996. Laura Mueller ha seguido este camino en F1 y desde hace un año trabaja con Esteban Ocon en los grandes premios, guiando al francés de Haas en la pista.

Graduada en Ingeniería de Automoción por la Universidad de Munich en 2015, llegó al departamento de rendimiento de Haas en 2022 tras pasar por el WEC y el DTM, donde entre otros, trabajó con su compatriota, la piloto Sophia Floersch.

Mueller fue ascendida en Haas el pasado año, cuando ocupaba el rol de ingeniera de rendimiento. “Es una persona muy dedicada, y además es muy trabajadora. Su ética laboral es muy, muy buena”, valora el team principal, Ayao Komatsu.

La alemana promocionó en la estructura de Haas dentro del plan del equipo estadounidense para promocionar a las mujeres en un sector tradicionalmente masculino. En 2023, Mueller denunció en una entrevista al Frankfurter Allgemeine la persistencia de la cultura misógina en los deportes de motor y determinadas conductas abusivas.

Susie Wolff (Oban, Escocia 1982)

Susie Wolff, que fue piloto de pruebas de F1 y está casada con el todopoderoso jefe de Mercedes Toto Wolff. Es la fundadora y directora da la F1 Academy, que se dedica a desarrollar el talento femenino volante con el objetivo de abrir una vía de futuro a la F1.

Susie inició en los karts y compitió en Fórmula Renault, Fórmula 3, DTM y además de ser designada piloto de desarrollo de Williams en la F1. En el Gran Premio de Inglaterra de 2014 se convirtió en la primera mujer en participar en un fin de semana de gran premio, desde Giovana Amati en 1992. Se retiró en 2015 y pasó a ser CEO del equipo Venturi de Fórmula E y a dirigir la F1 Academy.

Hannah Schmitz (Caterham, Reino Unido, 1985)

Es la Jefa de Estrategia de Red Bull y Max Verstappen, lo que ha disparado su popularidad y es uno de los rostros femeninos con más presencia en pantalla durante los grandes premios, así como en la docuserie ‘Drive to Survive’ de Netflix.

De 40 años, la británica se licenció en ingeniería mecánica y es especialista teoría de la optimización, análisis regresivo y modelos estadísticos. Su visión analítica y capacidad para decidir bajo presión le sirvieron para escalar en el organigrama.

Ocupa su actual cargo como máxima responsable de estrategia en Red Bull desde 2021 y entonces ha participado en los cuatro campeonatos mundiales de pilotos y dos de constructores logrados por el equipo con sede en Milton Keynes.

Mónica Cuadrado (Barcelona, 1990)

La catalana Mónica Cuadrado es Ingeniera técnica industrial especializada en mecánica y cursó un master en Motorsport en Inglarerra. Trabaja en Pirelli como ingeniera de pista, asignada a un equipo los fines de semana de carrera. Comenzó en Red Bull, en 2017, y ha pasado por ha pasado por Racing Bulls, Alfa Romeo y Haas.

Su misión consiste en monitorear la degradación de los neumáticos y otras variables para ayudar a a los equipos a diseñar estrategias de cara al gran premio. No es la única española en la estructura de Pirelli pero sí es a menudo la única mujer en boxes.

"Es complicado, muchas se acaban marchando para montar una familia, mientras los chicos se mantienen”, explica Mónica. Eso sí, dice que ser mujer le facilita algunas cosas: “En momentos de tensión, te respetan más”.

Rebecca Lee (Hartlepool, Reino Unido)

Ha sido designada por la FIA para activar los protocolos de salida en la F1. Fue la primera mujer nombrada ‘oficial permanente titular’ en 2022, sustituyendo a Christian Bryll, que a su vez ejercía este rol desde el fallecimiento del director de carrera Charlie Whiting en 2019.

Es la responsable de comprobar la correcta posición de los monoplazas en la parrilla y de apretar el botón ‘start’, apagando las luces rojas de los semáforos para dar la salida de los GP. Ya tenía una larga experiencia en las categorías inferiores de la F2 y la F1. También fue responsable de logística para la F1, por parte de la FIA.

Doriane Pin (Ivry-sur-Seine, Francia, 2004)

Tras su consagración como campeona de F1 Academy en 2025, la piloto francesa fue anunciada por la escudería Mercedes como piloto de desarrollo para la temporada 2026 de la Fórmula 1. A estas alturas, muchos la ven como la piloto que podría acabar con la racha de 50 años sin mujeres en la F1.

De 22 años, ya despuntaba en el karting con solo 9 y con 21 años se llevó la corona de la F1 Academ, la serie que avala la FIA para potenciar el talento femenino al volante. La apodan la 'Pocket Rocket' (Cohete de bolsillo) y fue la gran sensación del proyecto Iron Dames en resistencia, con triunfo en las 24 Horas de Spa y podio de las 1000 Millas de Sebring. Fue designada como “Revelación del año” del Mundial de Resistencia en 2023, tras una temporada brillante en la clase LMP2 con el equipo Prema.

Margarita Torres Díaz (Madrid, 1985)

Una de las grandes mujeres en la sombra de la Fórmula 1 es española. Durante once años Margarita Torres Díez estuvo a cargo de la Unidad de Potencia del motor de Mercedes que llevó a Lewis Hamilton a lo más alto hasta que el británico, heptacampeón del mundo, se marchó a Ferrari.

Esta ingeniera madrileña ha construido una destacada trayectoria en el mundo del automovilismo, consolidándose como una de las figuras más influyentes en un sector históricamente dominado por hombres gracias a su capacidad de innovación.

fMargarita Torres Díaz. en el podio con Hamilton / Mercedes

Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y, posteriormente, se formó en una Escuela especializada en automóviles y aeronáutica, la ESTACA, en París.En su etapa universitaria participó en diversos proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos, lo que atrajo la atención de escuderías de primer nivel.

Su carrera en F1 comenzó en 2009, cuando se unió a la escudería Renault como miembro del departamento de desarrollo trabajando en la optimización de motores y sistemas electrónicos de los monoplazas. En 2014 pasó a Mercedes y en tan solo dos años ascendió a jefa de ingeniería.