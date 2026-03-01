La mujer y la mente que hay detrás de toda la estrategia de Red Bull en la F1: "Si ganamos fue por ella"

Con la llegada de un nuevo Mundial de F1 y un reglamento completamente nuevo, el rol de jefe de estrategia en las escuderías de Fórmula 1 toma un papel determinante. Y, dentro de la parrilla, hay un caso muy particular. Es el de Hannah Schmitz. Ella es "la estratega", el cerebroque decide cuándo paran Max Verstappen y Isack Hadjar, qué neumático montar y qué plan seguir para ganar carreras o sumar el máximo de puntos.

Schmitz, ingeniera inglesa de 40 años, llegó a Red Bull Racing en noviembre de 2009, justo después de graduarse en Ingeniería en Cambridge, entrando en el área de modelado y estrategia (simulación y herramientas para analizar escenarios y preparar planes de carrera).

En 2011 ya escaló a ingeniera senior de estrategia, un rol clave en el "muro" porque convierte datos y escenarios cambiantes (Safety Car, degradación, tráfico, ventanas de parada) en decisiones en segundos y las comunica a ingenieros y pilotos.

La inglesa participó en todos los títulos del team de la bebida energizante y trabajó con Sebastian Vettel (campeón de 2010 a 2013), Mark Webber, Daniel Ricciardo y, desde el año 2021 con el cargo de jefa de estrategia de Red Bull, trabaja codo con codo junto a Verstappen.

Schmitz explica su día a día en un vídeo publicado por Red Bull en su cuenta de Youtube y ahí aparece la parte menos conocida del paddock: la adrenalina del cálculo en tiempo real. "En cuanto se apagan las luces, te entra una sensación de calma y estás lista".

Pero si lo dulce es la carrera, lo amargo para Schmitz es el juicio posterior. "Lo más difícil es cuando tienes que tomar una decisión y no hay una respuesta correcta o incorrecta", admite.

En estrategia, el veredicto suele llegar con la bandera a cuadros: después todo parece obvio. Por eso Schmitz insiste en una cualidad clave: "tener la piel dura" para soportar críticas y lecturas simplistas cuando, en el momento, lo que hay son probabilidades, riesgos y mil variables moviéndose.

Su mejor momento, en Brasil 2019

Su mejor recuerdo tiene nombre y fecha: Brasil 2019. Bajo coche de seguridad al final, Red Bull tomó una decisión poco intuitiva: parar a Max Verstappen aunque eso significara ceder la posición de pista. "Elegimos parar a Max y eso significaba renunciar al liderato", recuerda.

Verstappen remontó, adelantó a Hamilton y recuperó la cabeza. Para Schmitz fue doble premio: además del acierto estratégico, vivió el honor de subir al podio para recoger el trofeo de constructores en nombre del equipo, un hito personal.

"Todos fuimos excepcionales, pero si ganamos se debió principalmente a Hannah", expresó el asesor del equipo, Helmut Marko, tras la carrera.

"Acababa de volver a trabajar después de tener a mi primer hijo, así que eso fue algo muy importante para mí, demostrar que todavía estaba aquí y que podía hacer bien el trabajo. Fue simplemente una experiencia increíble”, recordaba Hannah en una entrevista con la web oficial de Red Bull.

Los nuevos cambios en la F1 y el homenaje en Australia

La estratega también desmonta un mito: no todo es técnica y simulación. Para ella, las llamadas "soft skills" pesan tanto como lo técnico: comunicación, confianza, paciencia, resiliencia y capacidad de adaptación. Y avisa de lo que viene esta temporada con el nuevo reglamento.

Será "extremadamente diferente", con cambios que afectarán a la unidad de potencia, la gestión de energía, el adelantamiento y los neumáticos, elevando la incertidumbre y obligando a medir mejor los pros y contras de cada enfoque.

Además, justo en el primer Gran Premio de la temporada, el de Australia, la FIA ha decidido rendirle homenaje a ella y a Laura Müller, ingeniera de carreras de Esteban Ocon. La curva 6 del circuito de Albert Park llevará su nombre para celebrar el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el próximo 8 de marzo.