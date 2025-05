Muere Fabrizio, el fisio de toda la vida de Fernando Alonso

Jornada de luto para la familia de Fórmula 1 que ha conocido este domingo la noticia del fallecimiento de Fabrizio Borra, fisioterapeuta y entrenador personal de Fernando Alonso desde sus inicios en la F1 y amigo personal del asturiano.

Al conocerse la noticia, el piloto de Aston Martin escribió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, utilizando el italiano, lengua materna de Borra.

"Mi mancherai, Fabri. Ogni giorno. Grazie per avermi insegnato tanto e per avermi reso una persona e un atleta migliore. Tutta la mia carriera insieme a te è stata la maggiore fortuna che potevo avere. Riposa in pace, fratello" (Te extrañaré, Fabri. Todos los días. Gracias por enseñarme tanto y hacerme mejor persona y atleta. Toda mi carrera contigo ha sido la mayor suerte que he podido tener. Descansa en paz, hermano) , escribió Alonso en su cuenta de Instagram.

En la despedida del asturiano, la primera publicación es de otro de los pilotos del campeonato, Esteban Ocon. El que fuera compañero de Alonso durante la etapa en Alpine contestó al mensaje con dos emoticonos, unas manos unidas en señal de rezo y un corazón.

La prensa italiana se hizo esta mañana eco de la triste noticia del fallecimiento en Forli (Italia) de Fabrizio Borra a los 64 años, tras luchar contra una grave enfermedad.Esta circunstancia le había apartado de los circuitos en los últimos tiempos, aunque Alonso pudo contar con él en algunas citas recientes.

Más allá de la Fórmula 1, Borra trató a deportistas de otros muchos ámbitos, como el piloto de MotoGP Andrea Dovizio; los ciclistas Marco Pantani o Elia Viviani e incluso al propio Michael Schumacher.