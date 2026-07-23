Muere a los 21 años el ex piloto de F3 Zdeněk Chovanek

Drama en el deporte del automovilismo: El paddock de la Fórmula 3 ha recibido con consternación la trágica noticia de la muerte del piloto Zdeněk Chovanec en vísperas al GP de Hungría. De origen checo, aunque con licencia portuguesa, el jóven, de 21 años, corrió en la categoría en las temporadas de 2021 y 2022.

Aunque la noticia se ha conocido hoy, Chovanec falleció el pasado sábado en Trofa (Portugal) a los 21 años y en circunstancias que se desconocen.

Nacido el 9 de octubre de 2004 en Puerto La Cruz (Venezuela), Chovanek tenía también nacionalidades checa y portuguesa. Tras pasar parte de su infancia en la República Checa, se instaló en Portugal, donde desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva y dio sus primeros pasos en el karting.

Su trayectoria en el automovilismo comenzó en 2018 y dio el salto a los monoplazas en 2020, centrado en la F4 de los Emiratos Árabes Unidos con Xcel Motorsport, donde consiguió dos podios y finalizó séptimo en el campeonato, además de competir en la Fórmula 4 Italiana con Bhaitech.

En 2021 continuó su progresión con participaciones en el F3 Asian Championship y la Euroformula Open junto a Double R Racing, lo que le abrió las puertas de la FIA Fórmula 3. El equipo Charouz Racing System recurrió a él para las últimas citas de la temporada, iniciando así su andadura en la categoría soporte de la Fórmula 1.

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Chovanek regresó a Charouz en 2022 para una segunda etapa en el campeonato.Tras esa etapa trató de reorientar su carrera hacia los GT. Su última aparición oficial se produjo en septiembre de 2023, cuando disputó una prueba de la Ultimate Cup Series en Estoril con un prototipo LMP3 de TS Corse.