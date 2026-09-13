Mourinho, el Rey Felipe VI, Nadal... la lista de VIPS en el Madring es infinita

Como era de esperar, el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, 45 años después del último gran premio disputado en el Jarama, se ha convertido en un acontecimiento social de primer orden y una lista infinita de personalidades y VIPS.

Desde el viernes han ido desfilando por el enorme paddock del Madring muchos rostros conocidos del espectáculo y el deporte, pero en domingo de carrera las celebrities se han multiplicado.

A la presencia del Rey Felipe VI , acompañado de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, se ha sumado la de media plantilla del Rea Madrid, encabezade por el técnico José Mourinho, que días atrás se declaró seguidor de Alonso y del joven líder del Mundial Kimi Antonelli.

También está por aquí , Thibaut Courtois, Luis de la Fuente, Marc Cucurella, Zinedine Zidane, David Beckham o Rafa Nadal.

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Mientras tanto, antes de la carrera, los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz se lo han pasado en grande con sus fans.