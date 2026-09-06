Monza alumbra la Fórmula 2 del futuro

Los comienzos siempre hacen ilusión. Las novedades y los cambios, sean de mayor o menos tamaño, estimulan. La nueva Fórmula 2 ya es una realidad y Sport presenció el descubrimiento del monoplaza para las tres próximas temporadas en el paddock de Monza.

Ante una gran expectación de medios, en un rincón del paddock, junto a una de las entradas, el coche del futuro se mostró al mundo. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, pilotos como Oscar Piastri y jefes de equipo como Fred Vasseur asistieron al evento para no perder de vista un nuevo bólido que mantiene un chasis creado por Dallara pero que pretende acercarse a la aerodinámica compleja de la Fórmula 1.

Obviamente, seguirá estando a años luz. No obstante, los alerones delantero y trasero impresionaron a los presentes. Tienen muy buena pinta. Bruno Michel, director ejecutivo del Campeonato de Fórmula 2, comentó que “nos hemos centrado en rediseñar los alerones delantero y trasero. Esto nos permite controlar los costes, al tiempo que acercamos el diseño a la estética de un coche de F1 y mejoramos la capacidad del coche de F2 para ofrecer carreras muy disputadas”. El reto es seguir brindando ese espectáculo que ofrece la categoría cada carrera, con duelos por todas partes de la parrilla y mucho rueda a rueda.

Las pruebas tienen mucha más emoción que las del Gran Circo, de hecho. Estos monoplazas mantienen, además de chasis, suspensiones y dimensines con la generación actual. Cambia, eso sí, además de alerones, alguna parte en la parte delantera del fondo a modo de especie de imitación de los bargeboards de los Fórmula 1. Será más complejo en cuanto a aerodinámica.

La gran novedad será el sistema de arranque. “Hemos añadido un sistema de arranque a bordo que simplificará la parte operativa para los equipos y permitirá a los pilotos reiniciar su coche después de un trompo o de que se cale en la pista”, añadió el director del campeonato.

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El coche de 2027 salió a pista por primera vez en el Circuit de Barcelona-Catalunya el pasado mes de junio y desde entonces ha sido sometido a un intenso programa de desarrollo conjunto con Dallara, que incluye pruebas en el túnel de viento y pruebas aerodinámicas. El primer kit se entregará a los equipos en diciembre de 2026, y el segundo en enero de 2027. Ha nacido una nueva era.