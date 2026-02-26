Así es el 'Monumental' trofeo de Pininfarina que se llevará el ganador de 'Madring'

Madring, el circuito de Madrid que se estrenará el fin de semana del 13 de septiembre de 2026, cuida la presentación de cada detalle. Después de la visita a las obras del circuito de hace unas semanas ha llegado el turno de conocer cómo será el trofeo que recibirá el ganador del GP de España. La propuesta elegida ha sido 'Monumental', diseñada por el prestigioso estudio italiano Pininfarina, del que han salido tantas obras automovilísticas.

El nombre de la joya se inspira en la curva Monumental, la peraltada más larga del calendario de la F1 y llamada a convertirse en la más icónica del circuito. El diseño ganador fue anunciado por el bicampeón del mundo de rallies, Carlos Sainz, durante una ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Cibeles, que contó con la presencia de autoridades políticas, culturales y de la industria del motor.

La propuesta de Pininfarina se impuso a las otras dos candidaturas finalistas: 'Regnatrix Aurea', de la artista madrileña Sandra Val, y 'Ascent', de la diseñadora también madrileña, Laura Talaya. Las tres propuestas habían sido seleccionadas previamente tras una primera fase de deliberación por su calidad conceptual y su capacidad para representar el carácter del nuevo Gran Premio y de la cultura de la ciudad que acoge la prueba.

El jurado estuvo compuesto por el ya mencionado Carlos Sainz; el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana; Louise Young, Chief Race Promoters Officer de Formula 1; Gonzalo Cabrera, director de Cultura y Educación de Ifema, núcleo del GP de España; y la arquitecta y diseñadora de prestigio internacional Teresa Sapey.

El proceso afrontó una deliberación "especialmente exigente por el alto nivel de las propuestas presentadas", según comunica la orgnización del circuito. Finalmente, la sobriedad formal, la elegancia de líneas y el carácter icónico de la firma italiana fueron determinantes para que 'Monumental' resultara elegida como símbolo de una nueva etapa.

Detalle de la curva que evoca el trofeo diseñado por Pininfarina. / MADRING

Pininfarina, un estudio de diseño histórico

“Que una firma como Pininfarina diseñe el trofeo del GP de España demuestra la magnitud de este proyecto. El trofeo 'Monumental' no va a ser solo un objeto, será el símbolo que levantará el ganador de la carrera en 2026 y hablará de la curva más icónica de Madring, pero también de la manera de entender la victoria en nuestra ciudad", defendió Carlos Sainz, cuyo nombre y apellido estará bien representado en la parrilla por su hijo, piloto de Williams.

El diseño de Monumental toma como punto de partida el trazado completo del circuito, que se estira y moldea hasta convertirse en la curva citada, transformando la pista en un gesto escultórico. "La pieza captura la tensión y la precisión del pilotaje, generando un juego de superficies y reflejos que transmite sensación de movimiento, incluso en reposo. Un detalle en rojo carmesí con el trazado de Madring recorre su contorno, reforzando su vínculo con el GP de España", destacan desde la organización.

“Diseñar un trofeo significa diseñar un símbolo, no solo del deporte, sino también de las personas y del país que lo acoge. En Pininfarina traducimos estos valores en una forma evocadora capaz de transmitir la adrenalina y la emoción que sienten tanto quienes pilotan como quienes viven la carrera desde fuera”, destacan desde Pininfarina, estudio fundado en 1930 en Turín por Battista 'Pinin' Farina. Firma con un legado histórico estrechamente vinculado a marcas como Ferrari, Maserati o Alfa Romeo y que también lo estará con el regreso de la F1 a Madrid 45 años después.