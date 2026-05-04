El monumental enfado de Hamilton con Colapinto: toque y peineta en Miami

El primer fin de semana de carreras tras el parón de Fórmula 1 dejó un gran sabor de boca entre los aficionados. Si bien las tres primeras citas del curso en 2026 fueron un claro paseo de Mercedes, las casi cinco semanas de trabajo en las fábricas han dado sus frutos y McLaren y Ferrari han dado un esperado paso al frente. Incluso hubo algún que otro 'insider' en el 'Top 10', como fue el caso de Franco Colapinto, que logró su mejor resultado en Fórmula 1 al terminar octavo, séptimo tras una sanción a Charles Leclerc.

El argentino se mostró muy feliz tras el resultado en la carrera de Miami, en la que incluso llegó a rodar en cuarta plaza. La séptima plaza tras una sanción a Leclerc le coloca ahora en la 11ª plaza en el mundial, con 7 puntos en el casillero. "Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande", comenzaba diciendo ante ESPN. "Si bien no tenía el alerón de atrás [que sí tenía Gasly, quien terminó fuera de carrera tras un accidente en la primera vuelta], son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo”, dijo al citado medio.

Todo empezó con Verstappen

Pese a la felicidad y el resultado final, el argentino tuvo tiempo de protagonizar alguna que otra maniobra polémica, y el otro lado de la historia no tuvo otro protagonista que Lewis Hamilton. El británico, quien partía desde la sexta plaza de la clasificación, tuvo muy mala suerte en el intento de escalar posiciones tras la salida... el punto fuerte esta temporada para los de Maranello. Pero el trompo de Max Verstappen delante suyo entre las curvas 1 y 2 se lo impidió. "En ese momento perdí muchas posiciones", se lamentaba tras la carrera, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Aquello lo hizo perder velociad y pasar de poder luchar por las primeras plazas en parrilla, hasta caer a la séptima plaza, donde se enzarzó en una batalla con el Alpine de Colapinto. Intentó atacar al argentino por el exterior, pero este aguantó y protagonizaron un toque. "Creo que tengo daños en el coche", decía el siete veces campeón, visiblemente preocupado. Pero conseguía apañárselas para pasar de nuevo al dorsal '43'. No sin sacarle, eso sí, el dedo corazón para dedicarle una peineta.

Aquello condenó al británico a terminar en séptima plaza, sexta tras la sanción a su compañero de equipo debido a que la FIA consideró que había recortado chicanes. Los daños en el SF-26 le impidieron progresar. "En el contacto con Colapinto perdí medio segundo de carga aerodinámica. Intenté pilotar adaptándome a los problemas y sumar los máximos puntos posibles dada mi situación y los daños que tenía en el coche", expresó ante el citado medio.

Lewis, quien logró subirse al podio de la carrera semanas atrás en China, se sentía cómodo antes de aquel toque. "Creo que sin los daños que sufrimos, habríamos estado en la lucha por las posiciones importantes. Me sentía cómodo con el coche. Es una pena, porque esto no refleja realmente el duro trabajo que ha hecho el equipo. Es un fin de semana para olvidar, pero seguimos adelante", expresaba el ex de Mercedes, actualmente quinto en clasificación, a 49 puntos del liderazgo de Kimi Antonelli.