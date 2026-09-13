Monumental enfado de Alonso con Sainz tras su toque en Madrid: "¡Me ha arrinconado contra el muro!"

Ya lo advertían varios pilotos antes del inicio del fin de semana en la capital española: Madring no iba a perdonar. Un trazado complejo que se intuía que podía dejar colisiones y accidentes. Pero lo que no esperaban los fans españoles de la Fórmula 1 es que fuesen sus pilotos locales quienes chocasen entre ellos. Y así sucedió.

Fernando Alonso era 18º y tenía por delante a Sainz. Bien es sabido que el Aston Martin no es, ni de lejos, el mejor coche de la parrilla, pero sí que tenía un mejor rendimiento que el FW48 en curva. Consciente de ello, el asturiano se lanzó por el interior de la 5. Y el madrileño le cerró la trazada, dejando sin espacio suficiente a Alonso, quien tuvo que frenar. Fue entonces cuando el '55' tocó el lateral izquierdo del alerón delantero de Fernando, dañándolo.

Y fue entonces cuando los espectadores pudieron ser testigos de su enfado a través de la radio. "¡Me ha arrinconado contra el muro!", se quejaba el bicampeón. "En la salida se ha chocado contra dos coches y ahora me ha arrinconado a mí contra el muro en la frenada", decía, visiblemente enfadado.

Aprovechando un coche de seguridad, Fernando tuvo que entrar con el AMR26 al box para cambiar el alerón delantero, perdiendo tiempo. Por su parte, al madrileño le cayó una sanción de 5 segundos. Finalmente, el madrileño acabó abandonando, mientras que Alonso finalizó en 17ª plaza.