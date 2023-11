Monster cambia Mercedes por McLaren

McLaren anuncia un acuerdo estratégico con la marca de bebidas energéticas Monster Energy ha sido patrocinador de Mercedes en F1 los últimos 14 años

Monster Energy será el nuevo espónsor de McLaren, teniendo visibilidad en los cascos, monos de carreras, gorras y botellas de bebidas de Lando Norris y Oscar Piastri a partir de la temporada 2024. Un acuerdo estratégico de futuro para el equipo de Woking, que se queda con un patrocinador de Mercedes.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, ha utilizado su experiencia en negocios y marketing para atraer a una serie de patrocinadores de alto perfil, como Google, Dell y British American Tobacco (Velo) , que ahora completa con la firma con Monster, que durante catorce temporadas ha sido espónsor de Mercedes.

Hamilton tiene su propio acuerdo de patrocinio personal con Monster, por el cual el siete veces campeón presta su nombre a una de las bebidas de su amplia gama. Se espera que este vínculo continúe a pesar de que la asociación con Mercedes llegue a su fin.

Rodney Sacks, presidente y codirector general de Monster Energy Company, señala que "nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a la escudería Mercedes F1, y a Toto Wolff en particular, por una colaboración que ha durado más de una década y que nos ha permitido celebrar juntos algunos éxitos maravillosos. Deseamos al equipo lo mejor para sus próximas campañas en el campeonato".

Welcome to the McLaren F1 family, @MonsterEnergy! 🤝



Monster Energy, a leading global energy drink brand with deep roots in motorsport, has joined the McLaren Formula 1 Team as an Official Partner for the 2024 season and beyond.



