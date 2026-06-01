Mónaco le da una oportunidad a Fernando Alonso

Fernando Alonso se prepara para afrontar esta semana su 22º Gran Premio de Mónaco, un escenario en el que atesora dos victorias, ya muy lejanas (2006 y 2007) y en el que hace tres años, en 2023, estuvo a punto de lograr la ansiada ‘33’ frente a Max Verstappen, entonces intratable con Red Bull. Por desgracia, la situación actual es mucho menos alentadora. El asturiano pilota su peor coche desde que llegó a Aston Martin y acumula tres abandonos en las cinco citas disputadas.

En lo que va de curso, Alonso y Stroll apenas sí han podido pelear con Cadillac en la zona baja de la parrilla y la escudería estadounidense, recién llegada a la F1, les supera tanto en la clasificación general de pilotos como en la de constructores, que Alonso y Aston Martin cierran en última posición.

A pesar del desastre, Fernando se las ha ingeniado este año para brillar en momentos puntuales, reivindicando su talento en clasificación y sobre todo, en las salidas. Y eso hace pensar que si en Mónaco, este domingo, logra abordar bien posicionado las primeras vueltas de carrera, el bicampeón español puede estar ante su mejor oportunidad del año para puntuar, hasta que lleguen las esperadas mejoras y la versión ‘B’ del motor Honda, no antes del verano.

En las sinuosas calles del Principado la potencia de los monoplazas pierde eficacia y las manos del piloto ganan protagonismo. El AMR26 tiene un gran déficit en las curvas de media y velocidad, mientras que rinde algo mejor en las curvas de baja velocidad, como las de Mónaco.

Además, la FIA ha limitado la potencia eléctrica, bajando de 290 a 200 km/h la barrera a partir de la que empieza a reducirse el límite de despliegue eléctrico (350 kw). Y en modo adelantamiento, éste cae a 150 kw al llegar a 300 km/h. Se anula la aerodinámica activa, lo que puede traducirse aún en menos adelantamientos. Y por la configuración del circuito, con muchas frenadas y puntos de recarga de energía, los coches no necesitan gestionarla en la vuelta. Todo ello, penaliza a los motores más dominantes.

Por experiencia, Alonso sabe que si quiere salir airoso este fin de semana, será fundamental completar los entrenamientos libres sin incidencias y ejecutar una vuelta perfecta en la ‘qualy’ del sábado -la más determinante del año-, evitando el tráfico y buscando meterse en Q2 para salir lo más arriba posible el domingo. Si lo consigue, en Mónaco la defensa será viable. Y también los primeros puntos.