¿Por qué Mónaco es la esperanza de Alonso?

El asturiano cree que el circuito monegasco es el mas apropiado para sumar su victoria 33 Ya en Miami, con curvas lentas al estilo de Mónaco, comprobó que su ritmo era como el de Red Bull en tramos clave

Mónaco es la esperanza de Fernando Alonso, el escenario donde el asturiano se postula para conseguir su triunfo 33. También Barcelona es otra opción, pero el circuito monegasco es el que más cautiva al asturiano.

Alonso ya lo anunció después de su cuarto podio: "No me conformo, a principio de temporada esto era increíble, no esperábamos estar en el podio habitualmente, pero ahora quiero algo más. Quizás en Mónaco o en Barcelona tengamos una oportunidad..." .

Ya en el circuito de Miami y en el tramo final, con curvas lentas al estilo de Mónaco, Alonso casi igualó los cronos en los micro sectores a Red Bull, donde Aston Martin quiere analizar su en el circuito más lento (Mónaco) y luego en el más rápido (Monza), porque en los intermedios ya ha demostrado sus prestaciones, con cuatro podios en cinco carreras.

En Mónaco, Aston Martin tendría que poner de manifiesto sus puntos fuertes y la gran carga aerodinámica que ya genera para llegar a igualar los tiempos, como ocurrió con los de Checo Perez en el tramo final de la cita americana.

La mayoría de expertos consideran que Mónaco es el mejor escenario en el que Alonso puede derrotar a los Red Bull. Incluído el diseñador de su coche, Dan Fallows: "Todavía tenemos un pequeño camino por recorrer para competir con Red Bull. Obviamente, en algunas pistas, las cosas no tienen por qué ser así, a veces nuestro coche puede tener ciertas características, por ejemplo en pistas como Mónaco".

En España dependerá de si implementa el nuevo y esperado pack de mejoras que debían llegar a Imola y que se quedaron sin probar por la suspensión o bien las aplazarán a Canadá. Si no se aplaza, el AMR-23 sería ya otro en la carrera de España que esperaba Alonso al acabar Miami.

Alonso aseguró orgulloso en Miami que "ha sido la mejor carrera con distancia a Red Bull,18 segundos", después de que ya que sin coche de seguridad descolgó completamente a Ferrari y Mercedes.