Mónaco amplia su contrato con Fórmula 1 hasta 2035

El fin de semana en el trazado urbano de Mónaco es una de las citas más duraderas de la Fórmula 1. En 1950 el 'Gran Circo' llegó a Mónaco y desde entonces ha sido el escenario de grandes momentos. Las estrechas curvas del circuito han llevado al extremo a los pilotos de F1, y lo seguirán haciendo hasta 2035.

El héroe local

Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari, seguirá celebrando su GP de casa en las próximas temporadas. En 2024, Leclerc consiguió hacer historia convirtiéndose en el primer piloto monegasco en alzarse con el triunfo. Fernando Alonso, Ayton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Max Verstappen también se alzaron en varias ocasiones con la victoria.

Mónaco hasta 2035

"Las calles de Mónaco han resonado con el sonido de la Fórmula 1 desde los primeros días de este deporte, por lo que estoy encantado de anunciar la extensión de este fantástico evento hasta 2035" comentó Stefano Domenicali, CEO y director ejecutivo de F1. "Es una carrera icónica, amada por todos los pilotos y aficionados, con la atmósfera única gracias a su ubicación en el Principado más glamurosa del mundo" las palabras de Domenicali fueron compartidas por 'F1.com'.