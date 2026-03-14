Momento tenso en Shanghái: Hadjar rechaza el apretón de mano de Antonelli tras su polémico toque

El fin de semana en Shangái no está haciendo más que confirmar que, efectivamente, Mercedes es la clara referencia en este inicio de temporada. Pero no por mucho. Ferrari les pisa los talones, especialmente en las salidas, donde el FS-26 parece estar un paso por delante del resto. No obstante, George Russell se llevó la primera victoria al Sprint del curso tras una trepidante batalla con los dos pilotos de Maranello. Kimi Antonelli, por su parte, protagonizó un polémico toque con Isack Hadjar tras la salida que dejó un momento tenso entre ambos.

En general, fue una buena jornada para la escudería de Toto Wolff pese a sufrir algun que otro contratiempo. Antonelli se llevó su primera 'pole position' en Fórmula 1 (sin contar la que ya logró en el GP de Miami de 2026, pero en el formato Sprint) en una sesión en la que el monoplaza de George Russell quedó parado en mitad de pista sin poder cambiar de marcha de primera a segunda. No obstante, en los compases finales y tras un paso por box, el británico pudo minimizar daños para ser segundo a 0.222 de su compañero.

Los papeles se habían invertido horas antes, durante la Sprint. Salió como un tiro Russell junto a los Ferrari y asaltó la primera plaza mientras Antonelli tenía que remontar plazas tras una mala salida que lo hizo caer hasta la novena plaza. Y en medio de todos los problemas que experimentó, chocó contra Isack Hadjar en la curva 6 del trazado chino, provocando una serie de problemas en el fondo plano del RB22 que privaron al francés de cualquier progresión.

El incidente derivó en una penalización de 10 segundos para el piloto italiano, que terminó privándole de luchar por las plazas delanteras. Sin emargo, logró llegar hasta los McLaren, pasar a Oscar Piastri y quedarse en la quinta plaza justo por detrás de Lando Norris.

Tras el incidente, Hadjar se mostró muy disgustado. Terminó el francés en 15ª plaza. Diez posiciones por delante, Antonelli se bajaba del coche en el 'parc fermé' e iba a pedirle disculpas. Le tendió la mano, pero Isack la rechazó, demostrando su descontento con lo sucedido en los primeros compases de la carrera.

El francés también se mostró muy crítico con el italiano tras la carrera. "Queríamos ver cómo iban a funcionar los neumáticos blandos, y con el fondo plano completamente destrozado no se puede trabajar", dijo a Canal+. "No entiendo por qué está tan alterado cuando tiene un cohete y va a remontar de todas formas... Bueno, estas cosas pasan", expresaba.