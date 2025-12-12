Mohammed Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA sin oposición

Mohammed Ben Sulayem ha sido reelegido este viernes como presidente de la FIA sin oposición. El dirigente emiratí, que comenzó su mandato en 2021 al frente del organismo internacional, comenzará su segundo mandato de cuatro años con el objetivo de supervisar un período de renovación y estabilización que empezó tras su elección inicial.

El presidente ha sido reelegido con el 91,51% de los votos durante la Asamblea General en Tashkent, Uzbekistán. Se trata de un respaldo prácticamente unánime de los casi 300 clubes que forman la FIA, un impulso importante que refuerza su posición de cara a su segundo mandato.

"Gracias a todos los miembros de la FIA por su notable número de votos y por depositar su confianza en mí una vez más. Hemos superado muchos obstáculos, pero hoy, juntos, somos más fuertes que nunca", ha comentado el emiratí. "Es un verdadero honor ser presidente de la FIA y me comprometo a seguir trabajando por la FIA, por el automovilismo, por la movilidad y por nuestros clubes miembros en todas las regiones del mundo".

Un proceso con polémica

A pesar de la aparente solidez del proceso de elección, lo cierto es que la votación no ha estado exenta de polémica. Los candidatos debían nominar a un vicepresidente para cada una de las seis regiones donde se presentaba una lista de posibles elegibles en una lista marcada por la FIA. En Sudamérica, Fabiana Ecclestone era la única que formaba parte de ese corte y ya se había posicionado a favor de Ben Sulayem, lo que bloqueó por completo cualquier otra candidatura. El caso ha sido llevado a los tribunales por la suiza Laura Villars a la espera de que revisen la validez de las elecciones el próximo mes de febrero.

En clave española, el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, volverá a compaginar su cargo con el de vicepresidente de la FIA en el territorio europeo. "Cuatro años después, la historia se repite. Renovamos la confianza del Presidente de la FIA, Presidente del Senado y Vicepresidente de la FIA en Europa con el 91,51% de los votos, un respaldo casi unánime de los cerca de 300 clubes que forman la FIA, y que refuerza la legitimidad y solidez de este equipo", ha compartido por redes sociales. Por su parte, Carmelo Sanz de Barros seguirá siendo presidente del Senado de la FIA.