Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, aconseja a Alonso: "Tiene que ganar y después retirarse"

La esperada '33' de Fernando Alonso parece cada vez más complicada, al menos a corto plazo. El piloto asturiano continúa lejos de las posiciones de cabeza con Aston Martin, aunque la llegada de Adrian Newey mantiene abierta una puerta a la esperanza de cara al futuro.

El gran interrogante, sin embargo, está ahora en el propio Alonso. El bicampeón mundial no tiene claro qué hará más allá de las próximas temporadas y ha vuelto a dejar en el aire su continuidad en la Fórmula 1.

“No hay urgencia, es un tema de entender las normas del año que viene, ya he dicho muchas veces que no son los coches más divertidos de conducir", dijo Alonso en la previa del GP de Madrid.

Este viernes, ha sido turno del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, el que ha hablado del futuro del español.

"Tiene que ganar y entonces dejarlo cuando quiera. Dejarlo en ese momento, no porque se viera obligado a hacerlo por el rendimiento del coche", comentó el dirigente en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid.

El emiratí, al frente de la FIA desde 2021, aseguró que trataría de convencer a Fernando para que no se retirara: "Es un atleta importantísimo. No podríamos permitirnos que Alonso se fuera. Una persona como él, un campeón como él, no se va así del escenario solo por las circunstancias".

"No sólo por ser un campeón, sino por su credibilidad, su inteligencia, su personalidad, con cuánto dejas, qué aportas al deporte", añadía. "Voy a hablar con él para que cambie de idea, no sería aceptable".

El presidente de la FIA aseguró que pudo conversar con Fernando tras el GP de Monza, en Italia, y que le vio apenado por un nuevo mal resultado del equipo.

"Le vi muy triste, y le dije: 'Fernando, entiendo que te da pena llegar a tu país dos veces campeón y ahora estás como estás. No te voy a decir lo que vamos a hacer, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Dime qué podemos hacer nosotros para ayudarte con estos resultados'. Todo cambió, me llamó, nos reunimos y estamos aquí para prestar apoyo y hablar de la pasión que se siente por el deporte", explicó.

Ben Sulayem también contó que esta misma semana se reunió con el responsable de Aston Martin y que le garantizó que va a introducir cambios para que la escudería recupere competitividad.

"El coche no está dando rendimiento. Me reuní con Lawrence (Stroll) y voy a hacer cambios. Y hablaré con él (Fernando) para que cambie de idea. Es la primera vez que lo escucho. Había escuchado rumores pero él no me lo había mencionado. Hablaré con él", agregaba.

Noticias relacionadas

Finalmente, no quiso aventurar quién podría ganar el próximo domingo en Madrid, pero reconoció que sería “fantástico” que lo hiciese alguno de los dos pilotos españoles, Alonso o Carlos Sainz (Williams).