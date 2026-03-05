Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lamine YamalFisnik AsslaniAdrian NeweyReal Sociedad - AthleticHorarios F1 LibresNewcastle - BarçaReal MadridCuándo es la final de la Copa del ReyEntradas final Copa del ReySanciones Real MadridDucatiTransgrancanariaPróximo partido AlcarazOlimpia Milano - BarçaUFC 326 horariosPogacarPogacarArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPFirmas Elecciones BarçaJuan Carlos RiveroDavid BeckhamTrumpMaldiniDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

FÓRMULAN

Se mofan de Aston Martin en la previa del Mundial: "¿Favoritos al título? Stroll, Alonso y...Russell"

El piloto de Cadillac, Valterri Bottas, dejó la frase del ´dia en Melbourne. No se mojó sobre la nueva era técnica de la F1… pero colocó, entre risas, a Aston Martin como favorito

El día que Alonso estalló contra Honda: "¡Es un motor de GP2!"

El día que Alonso estalló contra Honda: "¡Es un motor de GP2!"

El día que Alonso estalló contra Honda: "¡Es un motor de GP2!" / Alguer Tulleuda Bonifacio

David Boti

David Boti

En la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Australia en Melbourne y con Aston Martin como la escudería de la que todos hablan, Valtteri Bottas se encontró con una de esas preguntas típicas: ¿quiénes son tus favoritos para el Mundial de Fórmula 1 2026?

"Es muy difícil saber un favorito porque no hemos hecho ninguna carrera", vino a decir Bottas, recordando que cada equipo llega a Melbourne con lecturas distintas, evoluciones por estrenar y una parrilla especialmente difícil de descifrar por el cambio de normativa de F1.

Además, Bottas acabó señalando a los dos pilotos de Aston Martin de forma irónica. Entre risas, metió a los dos en el saco de candidatos. "Si tuviera que adivinar algo ahora, diría: Lance Stroll, Fernando Alonso y George Russell…".

Al mencionar al británico, se escucharon risas en la sala: Russell estaba sentado a su lado. "Porque creo que al final van a batir a Aston en Abu Dabi".

Alonso tiene fe en el proyecto

Por su parte, Fernando Alonso explicó que el coche está siendo un desafío físico por culpa de las vibraciones: "Después de 20 o 25 minutos, se sienten entumecidos las manos y los pies por las vibraciones. Ha sido un reto".

Aun así, el asturiano le quitó dramatismo al asunto y dejó claro que la sensación al volante no le limita tanto como podría parecer: "No duele, no es difícil controlar el coche. La adrenalina supera cualquier dolor".

En clave de rendimiento, Alonso se mostró moderadamente esperanzado tras los ajustes recientes en el equipo: "Soy optimista de que después de los cambios que hicieron la semana pasada podremos tener un fin de semana más normal".

Noticias relacionadas y más

Sin lanzar las campanas al vuelo, marcó un objetivo realista para este arranque: "Si podemos terminar la carrera inesperadamente, será una buena primera carrera", antes de rematar con su sello competitivo: "Si estuviese luchando por las victorias podría rodar 3-4 horas en el coche" y "Sé que han probado 3-4 soluciones en Japón y tengo ganas de ver como van".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL