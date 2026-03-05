Se mofan de Aston Martin en la previa del Mundial: "¿Favoritos al título? Stroll, Alonso y...Russell"

En la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Australia en Melbourne y con Aston Martin como la escudería de la que todos hablan, Valtteri Bottas se encontró con una de esas preguntas típicas: ¿quiénes son tus favoritos para el Mundial de Fórmula 1 2026?

"Es muy difícil saber un favorito porque no hemos hecho ninguna carrera", vino a decir Bottas, recordando que cada equipo llega a Melbourne con lecturas distintas, evoluciones por estrenar y una parrilla especialmente difícil de descifrar por el cambio de normativa de F1.

Además, Bottas acabó señalando a los dos pilotos de Aston Martin de forma irónica. Entre risas, metió a los dos en el saco de candidatos. "Si tuviera que adivinar algo ahora, diría: Lance Stroll, Fernando Alonso y George Russell…".

Al mencionar al británico, se escucharon risas en la sala: Russell estaba sentado a su lado. "Porque creo que al final van a batir a Aston en Abu Dabi".

Alonso tiene fe en el proyecto

Por su parte, Fernando Alonso explicó que el coche está siendo un desafío físico por culpa de las vibraciones: "Después de 20 o 25 minutos, se sienten entumecidos las manos y los pies por las vibraciones. Ha sido un reto".

Aun así, el asturiano le quitó dramatismo al asunto y dejó claro que la sensación al volante no le limita tanto como podría parecer: "No duele, no es difícil controlar el coche. La adrenalina supera cualquier dolor".

En clave de rendimiento, Alonso se mostró moderadamente esperanzado tras los ajustes recientes en el equipo: "Soy optimista de que después de los cambios que hicieron la semana pasada podremos tener un fin de semana más normal".

Sin lanzar las campanas al vuelo, marcó un objetivo realista para este arranque: "Si podemos terminar la carrera inesperadamente, será una buena primera carrera", antes de rematar con su sello competitivo: "Si estuviese luchando por las victorias podría rodar 3-4 horas en el coche" y "Sé que han probado 3-4 soluciones en Japón y tengo ganas de ver como van".