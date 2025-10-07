La mofa de Hamilton a las quejas de Alonso: "18 años de..."

El Gran Premio de Singapur dejó varios 'highlights' y alguna que otra polémica. Por si no fuese suficiente con las críticas de Fernando Alonso a la Fórmula 1 por dar más visibilidad a sus radios que a sus adalantamientos en pista, en las últimas horas ha sido Lewis Hamilton quien ha avivado otra polémica. Y precisamente tiene que ver con el piloto asturiano.

Durante los últimos compases de la carrera en Marina Bay, el piloto de Ferrari se quedó sin frenos, y su pilotaje se vio condicionado, superando los límites de la pista. El piloto de Aston Martin, que venía tras él, se mostró especialmente crítico a través de su radio tras ver que Hamilton recortaba varias curvas para dejarle atrás. Alonso consideró que mantener un monoplaza en pista, sin frenos, era peligroso. "¿Es seguro conducir sin frenos o debería…?”, decía Fernado. “Sí, lo estamos revisando por límites de pista, puede que haya cierto margen ahí. Pero buena recuperación”, comentaba su ingeniero. “Pero debería ser séptimo, no puedes conducir como si estuvieses solo en pista”, expresó.

Posteriormente, la FIA decidió sancionar al piloto de la escudería de Maranello con cinco segundos. Pero solo cruzar línea de meta, Alonso se vio a sí mismo en la octava plaza, justo tras él. "Oh, mierda, tío. No me lo puedo creer, joder. No me lo puedo creer, joder, no me lo puedo creer. Quiero decir, realmente no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Es seguro conducir sin frenos?", dijo el español, visiblemente molesto.

En la jornada de este lunes, el heptacampeón, visiblemente molesto tras su sanción, recurrió a las redes sociales para publicar un extraño mensaje que los seguidores de 'el Gran Circo' consideraron como una púa dirigida a Alonso.

La referencia a One Foot in the Grave

Fue a través de sus historias, donde publicó un vídeo que combina varias escenas de Victor Meldrew, un personaje de la serie británica One Foot in the Grave, cuya emisión se remonta a la década de los 90. En el vídeo, el personaje de ficción no para de repetir la frase "I can't believe it" ("No me lo puedo creer"), tal y como hizo Alonso durante el fin de semana pasado, tras cruzar línea de meta.

Junto a las imágenes, sumó un escueto mensaje "18 of this" ("18 años de esto"). Aquella serie cumple este año 25 años, por lo que parece que el británico se refiere a 2007, 18 años atrás, cuando ambos compartieron una complicada temporada en McLaren. El español había ganado dos mundiales seguidos y el equipo se volcó con el joven local, lo que provocó una gran tensión en la escudería.

A todo esto, se le suma el hecho de que el personajed de Meldrew es considerado en el Reino Unido como un tipo gruñón y con mal perder. ¿Es la forma de Hamilton de contestar a las declaraciones de Alonso?