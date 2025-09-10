La 'millonada' que tendrá que pagar el presidente de Ferrari al Fisco italiano

John Elkann , presidente de Ferrari y el grupo automovilístico Stellantis, tendrá que prestar servicios sociales durante un año y afrontar junto a sus dos hermanos, Lapo y Ginevra, un pago de 183 millones de euros a la Hacienda italiana por presunto fraude fiscal derivado de la herencia recibida de su abuela, Marella Caracciolo, fallecida en 2019.

Los abogados de Elkan han llegado a un acuerdo con la fiscalía italiana, aunque con ello, Elkann no ha admitido culpabilidad, y el pacto está pendiente de ser validado por el juez que sigue la causa. Los tres hermanos heredaron un patrimonio con un valor estimado de 800 millones de euros (692,4 millones de libras) tras la muerte de su abuela.

La investigación se centraba en una presunta simulación de la residencia fiscal de la señora Caracciolo en Suiza con el objetivo de evitar el pago de impuestos en Italia. En 2024 el juez de Turín que instruye la causa ordenó el embargo cautelar de 75 millones de euros en activos a los hermanos Elkann.

John Elkann es una de las figuras más influyentes de la Fórmula 1, gracias a su papel como presidente de Ferrari. El pasado año fue clave para atraer a Lewis Hamilton a Maranello ya que le une una estrecha amistad con el heptacampeón británico. Antes de anunciar el fichaje de Hamilton, dio a entender que Sainz que tendría continuidad.

En su papel como presidente del consorcio automovilístico Stellantis, dirige Fiat, empresa fundada por su bisabuelo, Jeep, Peugeot, Subaru, Maserati, Alfa Romeo y Chrysler.