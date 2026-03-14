Así fue el milagro de Russell: se le para el coche en Q3 y consigue ser segundo

La jornada del sábado empezaba de la mejor de las maneras para George Russell. El piloto británico, que se llevó la primera 'pole position' al Sprint del año, también se impuso en la carrera corta del fin de semana. Partía para la 'pole' del sábado como el favorito, sin embargo un problema en los primeros compases de la Q3 lo privó de poder rodar.

Se encontraba en muy buena forma su compañero, Kimi Antonelli, quien durante la primera carrera del fin de semana protagonizó un toque con Isack Hadjar que le obligó a cumplir una sanción y parar en boxes durante 10 segundos. Sin embargo, el italiano logró remar hasta la quinta plaza demostrando tener un muy buen ritmo y presentando su candidatura a la segunda 'pole position' de la temporada.

Las primeras plazas durante la Q1 y la Q2 se las fueron alternando los pilotos Mercedes y Charles Leclerc. El monegasco se llevó el mejor registro en la primera sesión, en la que quedaron eliminados Sainz (17º) y Alonso (19º) mientras que en Q2 la pauta la marcó Antonelli con un registro de 1.32.443.

Los problemas de Russell

Russell se mantenía siempre a la estela de su compañero, y salía más que dispuesto a imponerse a él en Q3. Pero lejos de la realidad, al poco tiempo de salir de boxes quedó parado en mitad de la pista provocando una bandera amarilla, y generando una gran inquietud en el box de Mercedes. Se quejaba entonces de no poder cambiar marchas.

Consiguió el británico arrancar su coche y llevarlo de nuevo al box en primera marcha. El tiempo para Toto Wolff y su equipo corría en contra, tratando de entender la causa del problema, que parecía terminar siendo algo relacionado con el software. Justo antes de salir a Q3, George ya tuvo algunos probelmas con el W17, puesto que se quejaba de que el alerón delantero estaba roto.

Noticias relacionadas

Sea como sea, Russell consiguió volver a pista con el tiempo justo de dar dos vueltas y poder colocar su monoplaza en la segunda posición, quedándose a 0.222 del mejor registro de Antonelli. Lewis Hamilton saldrá tercero, mientras Charles Leclerc será cuarto. Los dos Ferrari se presentan como los principales candidatos a romper la hegemonía de Mercedes. Los McLaren de Piastri y Norris saldrán quinto y sexto, respectivamente, con Max Verstappen desde la octava plaza.