Mike Krack llama a la calma ante la debacle de Aston Martin

Mike Krack, director de Aston Martin, ha vuelto a pedir paciencia ante los decepcionantes resultados cosechados por Fernando Alonso y Aston Martin. El asturiano ha acabado fuera de los puntos en tres de los últimos cuatro grandes premios (Imola, Mónaco y Barcelona) y tampoco ha dado signos de recuperación este viernes en Austria. Ya avisó a sus fans que venían tiempos difíciles hasta que no llegaran mejoras y según las declaraciones de su jefe en el circuito de Spielberg, el 'drama' va para largo.

"No solo los fans de Fernando, nosotros también queremos ver peleando arriba a nuestros dos pilotos. Tenemos una mejor comprensión de hacia dónde queremos ir, entendemos mejor los problemas del coche, pero fabricar nuevas piezas lleva tiempo", ha advertido Krack a los micrófonos de DAZN.

"Cinco carreras en seis semanas es muy duro para todos, pero no se puede acelerar el proceso, porque o no tendríamos calidad o no habría suficientes piezas. Y además, está el tema del techo presupuestario en la F1 y hay que respetar ese límite que nos marcan", ha argumentado el técnico luxemburgués.

Krack tampoco ha querido fijar plazos para que Aston Martin empiece a evidenciar un progreso significativo. Cuando le han preguntado su estaba previsto incorporar algún paquete de mejoras antes del parón veraniego del campeonato, entre los grandes premios de Bélgica (28 de julio) y Países Bajos (25 de agosto), no se ha mostrado demasiado explícito: "Habrá carreras en las que traeremos algunas piezas, poco a poco, y esperamos poder maniobrar a mejores posiciones", ha cerrado.