Mike Krack, jefe de operaciones en pista en Aston Martin, lo tiene claro: "Alonso no debería retirarse, es demasiado rápido"

Nuevo fin de semana de carreras en la Fórmula 1 y ya van ocho. El 'Gran Circo' aterriza en el Red Bull ring de Austria donde se espera que, una vez más, el rendimiento del AMR26 de Aston Martin continúe siendo más que cuestionable. La unidad de potencia Honda sufrirá debido a las condiciones climatológicas y las características de la pista, tal y como informó la marca nipona, pero aún así desde Silverstone siguen trabajando para poder dar un paso hacia adelante. Otro de los temas que empieza

En las últimas jornadas se ha especulado con unas mejoras del chasis que ya han sido bautizadas como el coche B, algo que genera una gran expectación. También se espera que, poco a poco, la unidad de potencia empiece a rendir mejor, aunque desde Honda no esperan cambios inmediatos. “Planeamos presentar un nuevo motor alrededor del verano, veremos si antes o después del parón”, dijo Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, tal y como recoge 'As'. Apunta que no darán "ingún otro paso este año”. "Por lo tanto, nos centraremos en dar un paso importante durante el verano. Diría que no es pequeño, pero tampoco un milagro. Estamos trabajando duro para dar un paso importante”, expresaba.

Fernando Alonso durante el fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Valentí Enrich / SPO

Por otro lado, ven realista que los puntos comiencen a llegar. "El objetivo es puntuar regularmente. Estoy convencido de que Mónaco no será nuestro único punto del año", recoge el periodista Carlos Miquel.

Otra de las cuestiones que ha generado una gran expectación en las últimas semanas ha sido el futuro de Fernando Alonso. Aún se desconoce si el asturiano, bicampeón en Fórmula 1, continuará en la categoría el próximo curso, y si en caso de hacerlo, renovará con Aston Martin. Muchos le sitúan ya en la órbiota de Alpine por su buena relación con Flavio Briatore... pero de momento todo son especulaciones. Mike Krack, jefe de operaciones en pista en Aston Martin, se pronunció sobre este asunto.

"Estamos contentos con los pilotos"

Por parte de la escudería, la postura es clara. "Sí, si miras atrás, hace una o dos temporadas, dijimos claramente que se quedaría. Creo que Fernando decidió que va a tomar una decisión durante el receso de verano, y nosotros estamos contentos con los pilotos. Están comprometidos con nosotros, y también hay que reconocerles el mérito por cómo están manejando esta situación", dijo Mike Krack, jefe de operaciones en pista en Aston Martin, tal y como recoge 'Marca'.

No está siendo un curso fácil y admite que valoran el compromiso de ambos pilotos en un momento tan complejo. "Quiero decir, hemos hablado de esto muchas veces, que los pilotos son los más afectados, los más expuestos a esto, y la forma en que lo manejan es admirable. Así que tengo grandes esperanzas de que sigamos trabajando juntos", añadía Krack.

Noticias relacionadas

Desde Aston Martin tienen claro que, sea cual sea la elección, el momento de colgar el mono y el casco no ha llegado para el español. "Fernando no debería retirarse, es demasiado rápido", sentenció. Veremos cuále es la elección del piloto finalmente. Sea como sea, la fecha límite que se puso fue el parón veraniego, por lo que en poco menos de dos meses debería saberse ya la elección.