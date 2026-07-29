Mike Krack, director de pista de Aston Martin, celebra el esperado progreso: "Hemos conseguido volver a competir"

Aston Martin ve la luz al final del túnel tras meses de sufrimiento. La versión 'B' del AMR26, con hasta 16 mejoras distintas, ayudó a que los dos pilotos de la escudería, Fernando Alonso y Lance Stroll, pudiesen acercarse a la zona media de la parrilla durante el Gran Premio de Hungría.

Los de Silverstone pasaron de quedar eliminados en Q1 el fin de semana anterior en Spa, a más de dos segundos de su rival directo, a meter uno de sus coches en Q2 en Hungaroring. Una mejora a una vuelta que también se tradujo en el ritmo de carrera. Stroll terminó la carrera en 13ª posición, seguido de Fernando en la 14ª. Por detrás dejaron al Alpine de Colapinto y a las duplas de Williams y Haas.

Los mecánicos de Aston Martin trabajando en el AMR26 en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin duda, la situación genera una gran esperanza en la fábrica. Si bien estrenaron mejoras en chasis, aún no se había incorporado el renovado motor Honda, por lo que se espera otro paso hacia adelante. "Creo que vinimos aquí y dijimos que el objetivo principal es volver a competir. Creo que lo hemos conseguido. El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona. Ahora tenemos que dar los siguientes pasos", celebraba el director en pista de Aston Martin, Mike Krack, tal y como recoge 'Motorsport'.

"Se esperaba una mejora en el tiempo por vuelta o un porcentaje de mejora. Nunca sabes lo que traerán tus rivales. No puedes decir que estaré delante de este o que estaré detrás del otro. En estas situaciones hay que ceñirse a los números. Y luego está el rendimiento comparativo que obviamente está influenciado por muchas cosas", expresó el jefe.

Terminar carreras, uno de los objetivos

En la escudería son conscientes de que, mientras ellos mejoran, el resto también lo hace. Pero por el momento, el camino que han tomado es positivo. "Ahora podemos decir que hemos conseguido lo que esperábamos. Pero entonces, dónde terminas no lo sabes, si recuerdas, el jueves no dije dónde terminaríamos, porque no lo sabemos. La zona media está tan igualada que no se puede decir antes", expresó.

Uno de los principales problemas del AMR26 a lo largo de las diez primeras carreras fue la fiabilidad. Terminar carreras con ambos coches se estaba convirtiendo en un auténtico desafío y en Hungaroring, no solo terminaron, sino que lo hicieron dejando atrás monoplazas que durante todo el curso han estado por delante. "Creo que no es ningún secreto que tuvimos problemas al principio del año. No solo se observa el desarrollo del rendimiento, sino también la fiabilidad. Porque ningún tipo de rendimiento en el mundo te ayudará si el coche se avería. Y no puedes mejorar si el coche se avería", valoraba Krack.

Fernando Alonso rodando en Hungaroring / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Lo más importante es que terminemos las carreras y que aprendamos sobre la manejabilidad, los cambios de marcha, la gestionar de la energía y demás", terminaba diciendo.

La jornada de este miércoles también es importante para la escudería. Gastarán su segundo 'filming day' para una jornada de pruebas en la que ya se incorporará el nuevo motor Honda, que ya contará con las primeras mejoras permitidas bajo la normativa ADUO.