Mike Krack, director de pista de Aston Martin, confirma cambios: "Creo que hemos dado un pequeño paso en la dirección correcta"

Aston Martin, como ha venido haciendo desde que se inició este campeonato, ha estado trabajando intensamente para solucionar los problemas que van surgiendo en el AMR26. El último de ellos tiene que ver con el asiento de Fernando Alonso, que ya le dejó fuera de carrera en el pasado Gran Premio de Canadá.

El director de pista de Aston Martin, Mike Krack, reveló tras la prueba que “Fernando llevaba un tiempo incómodo, nunca hasta el punto de que fuera un verdadero obstáculo, pero es como un punto de presión en el que sientes que va a peor y peor, y creo que tenemos que reconsiderar un poco la posición del asiento".

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Mónaco, el propio Krack confirmó que habrá cambios en el asiento de Alonso y explicó que han estado trabajando desde el martes con el propio piloto. "Menos mal que vive a la vuelta de la esquina. Así que el martes le dedicamos mucho trabajo e hicimos muchas variaciones", comentó.

Pese al intenso trabajo realizado estos días, el luxemburgués no aseguró que el problema se haya resuelto por completo y emplazó a la actividad en pista para comprobar en qué situación se encuentran.

A la espera de la actividad en pista

"Ahora, salir a la pista es la verdadera prueba. Cuando te sientas de forma estática, no siempre es lo mismo, pero creo que hemos dado un pequeño paso en la dirección correcta. Estaba ligeramente seguro de que esto supondrá una mejora, pero no me sorprendería que tuviéramos que hacer algún que otro cambio durante los entrenamientos para que se sienta realmente cómodo", argumentó.

Krack apuntó además que el problema no tiene que ver sólo con el ángulo del asiento, como se le preguntó, sino que tiene que la situación se tiene que tratar como un conjunto. "No se trata de una sola cosa, hay que cambiar pedales, comprobar que la altura sea reglamentaria, distancia al volante, todo ese tipo de cosas. Es un conjunto de cambios, y eso complica un poco si no tienes la experiencia mientras conduces", zanjó al respecto.

Sobre los avances en general en el AMR26, Krack se mostró positivo aunque rebajó la euforia recordando que no habrá cambios importantes hasta más adelante. "No vamos a poner presión innecesaria. Pero hemos dado pasos al frente y en Canadá llegamos a la Q2 -sprint- con un intento. Hay progreso, aunque la competitividad del resto es grande. Y no habrá muchas novedades en el coche, con lo que llegar a la Q2 será un éxito", admitió.

Newey, de vuelta

Por otra parte, Krack confirmó que Adrian Newey, después de muchas especulaciones al respecto de su ausencia, estará presente en el Gran Premio de Mónaco. "Le veremos este fin de semana. Está bien porque tiene mucha experiencia aquí y ha ganado mucho. Es un lugar en el que puede ayudarnos con sus consejos", explicó el luxemburgués durante su comparecencia ante los medios.

El ingeniero británico solo estuvo en el box de Aston Martin en el Gran Premio de Australia que inaguruó la temporada y desde entonces no se le ha visto más durante las carreras, levantado una serie de rumores al respecto de posibles problemas de salud que no han sido confirmados por ninguna fuente oficial.

Orihara, optimista

Junto a Krack compareció Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda Racing, quien afirmó que "detectamos cosas positivas en Canadá y encontramos margen de mejora. Queremos mejorar la precisión en la entrega de par".

"Nos focalizamos en optimizar la gestión de energía desde el punto de vista del pedal del piloto. Aquí hay que optimizarla de forma adecuada", apuntó el japonés.