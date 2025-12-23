Miguel Molina: “Ser piloto Ferrari significa presión”

Miguel Molina (Lloret de Mar, 1989) hizo historia en 2024 al ganar las 24 Horas de Le Mans, siguiendo la senda de Marc Gené y Fernando Alonso. Este año una descalificación por motivos técnicos le privó no solo de repetir victoria, sino también de pelear por el título de pilotos. Pero Miguel sí ha contribuído decisivamente al éxito de su equipo. Es el primer español que se proclama campeón del mundo con Ferrari.

¿Por qué es tan especial este título en Maranello?

Sobre todo porque Ferrari siempre tiene el objetivo de ganar y también porque llevamos realmente poco tiempo en la categoría Hypercar, somos un equipo joven. Llevamos 3-4 años con el desarrollo del coche y ha habido mucha gente que ha trabajado en el proyecto, que ha puesto mucho de su parte y ha hecho que podamos conseguirlo.

Desde que regresó a la resistencia, Ferrari ha conseguido todos los objetivos, conquistando Le Mans y el WEC. ¿Han tomado el relevo de Toyota como gran dominador?

Sí, lo hemos ganado casi todo, por no decir todo y hemos puesto el nivel muy alto. Toyota era claramente el equipo de referencia cuando llegamos y nosotros nos hemos esforzado muchísimo para intentar dar un paso más. Hemos trabajado unidos desde hace mucho tiempo y con un objetivo clave. Lógicamente cuando empezamos había mucho margen de mejora y poco a poco hemos ido puliendo los detalles, pero la clave ha sido trabajar en la misma dirección desde el primer momento.

A nivel personal, le queda una sensación más incompleta…

Sí, ha sido un año de altibajos. Empezamos muy bien, en la primera carrera, en Qatar, ganamos y eso nos dio mucho optimismo y buenas perspectivas. Después sufrimos bastante en Imola. Y la descalificación en Le Mans, terminar a cero en una carrera tan importante y que puntúa doble, prácticamente nos descartó para el final de la temporada. Aún así pienso que ha sido un año positivo y estoy en un buen momento porque llevo tres años seguidos quedando entre los tres primeros del mundial de pilotos. Desde 2023 he estado luchando cada año y eso me da confianza para el futuro.

¿Le ha dado muchas vueltas a la descalificación?

No, con la experiencia ves que una vez se termina la carrera no sirve de nada seguir dándole vueltas y eso también ayuda a que tengas más ganas de que llegue la siguiente edición. Sí que fue un momento difícil, porque llegar como vencedor de 2024 y terminar de esa forma… no es lo que me gusta. Pero a partir de ahí nos concentramos en intentar conseguir el campeonato de constructores.

En cualquier caso, en Maranello se ha celebrado por todo lo alto este título, el primero para la marca desde 2008, en F1, y usted ha sido partícipe del éxito…

Hay que darle valor a lo que estamos haciendo, Seguimos escribiendo páginas de la historia de Ferrari y del automovilismo español y catalán. Siento que estoy en el mejor momento de mi trayectoria deportiva y debemos aprovecharlo, seguir adelante, contentos de cómo están yendo las cosas.

¿Ha hecho autocrítica?

Sí, este es un ejercicio que intentamos hacer todos. Cuando terminas una temporada te planteas si todo ha ido bien, si hay cosas que podías haber hecho mejor. Una de ellas es intentar ser el año que viene ser más regular, tener esa consistencia que nos ha faltado y que te ayuda a mantenerte vivo siempre en el campeonato. Imola y Le Mans fueron claves, porque a partir de ahí el campeonato se complicó bastante. Es cierto que los circuitos de la última parte del campeonato son difíciles para nosotros, lo tenemos asumido y tenemos que minimizar problemas allí.

Miguel Molina / Gorka Urresola

El presidente de Ferrari, John Elkann estuvo con su equipo en la gran final de Bahrein, celebrando el título y dándole valor…

No solo el presidente, toda la cúpula directiva de Ferrari estaba allí. Eso demuestra el apoyo que tenemos en nuestro proyecto de parte de la marca. Les gusta lo que nosotros representamos y la forma en que lo hacemos. Ferrari necesitaba este título y conseguirlo en un campeonato tan competitivo como es Mundial de Resistencia, que ya es el campeonato con más marcas oficiales de la FIA, lo hace aún mucho más importante.

Sé que no puede hablar de la Fórmula 1, ni comentar las palabras de Elkann sobre Leclerc y Hamilton, pero ¿cómo se lleva el peso de ser piloto de Ferrari?.

Ser piloto de Ferrari significa presión y debemos saber gestionarla. Allí se vive con todo con muchísima pasión, las cosas buenas se viven muy intensamente y las cosas malas, también. Nosotros siempre hemos tenido el apoyo de Ferrari y simplemente intentamos hacer nuestro trabajo. La presión es la normal y es la que toca en este equipo.

¿Hasta qué punto es importante el hecho de que hayan dado estabilidad a las dos tripulaciones del WEC?

Es parte del éxito de nuestro proyecto. Nuestro jefe Antonello Coletta, confió desde el primer momento en los seis pilotos que seguimos a día de hoy. Tenía opciones de ir a buscar pilotos con más experiencia en esta categoría, pero apostó por nosotros y se ha visto que no fue una mala opción. Los dos coches han ganado Le Mans, hemos conseguido el Mundial de Constructores y uno de los coches ha conseguido el Mundial de Pilotos. Cuando las cosas van bien, pocas cosas se han de tocar. Y en este sentido, él es muy leal y nosotros se lo agradecemos.

Barcelona debe seguir en el calendario de la F1, sea como sea. Y también en todos los grandes campeonatos de otras disciplinas"

¿Hasta cuándo tiene contrato con Ferrari?

El proyecto del WEC era a tres años y si no estoy mal informado, la marca va a seguir hasta 2029. Mi contrato es hasta 2027, así que de momento tenemos un par de años más de estabilidad, pero lógicamente con visión de futuro.

En cualquier caso, como su amigo Álex Palou ha demostrado que hay vida más allá de la F1…

Por supuesto, hay vida más allá y estoy muy orgulloso de que hayamos conseguido victorias en dos de las tres carreras más importantes que existen en el automovilismo mundial.

¿Un deseo para 2026?

El objetivo debe ser el Mundial de Pilotos. Será difícil, porque cada vez hay más competencia y es más difícil, pero el año que viene volveremos a poner todo de nuestra parte para intentar luchar por el campeonato. Repetir Le Mans también sería mágico, si se alinean todos los astros, pero eso ya es un sueño cumplido, el más valioso, y que me queda para siempre.

Como piloto catalán y formado en la cantera del RACC y el Circuit ¿qué pensaría si finalmente Barcelona pasa a la alternancia en el calendario de la F1?

Creo que lo más importante es que Barcelona siga en el calendario, sea como sea. El Circuit debe estar en el Mundial de Fórmula 1 y en todos los grandes campeonatos de otras disciplinas. Pero es importante que conserve la F1 por todo lo que comporta, por todo lo que ayuda durante ese fin de semana al país y también porque a nivel de pilotos y equipos es un circuito interesante, como se demuestra con los test de pre-temporada.

¿Cómo ha visto el Mundial de este año, de la Fórmula 1?

Ha sido interesante, no puedo decir más.

¿Y a Fernando Alonso le ve continuidad en F1 o le ve de vuelta al WEC en pocos años?

Sería guay volverle a tener en Resistencia, un desafío muy chulo competir contra él. El otro día, en la gala de la FIA, Charles (Leclerc) vino a hablar con nosotros y comentó que quería correr en Le Mans. Y Verstappen también lo dijo. Serían todos muy bienvenidos. Ojalá.