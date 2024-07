Mick Schumacher, pendiente de Sainz: “Su elección afectará todo”

Con el presente en el Mundial de Resistencia pero el futuro anhelando un regreso a Fórmula 1, Mick Schumacher (Genolier, 1999) atendió a SPORT para analizar su rendimiento con Alpine Endurance en el WEC. El expiloto de Haas (2020-2022) no ha tenido el mejor año en cuanto a resultados en la categoría, siendo el décimo puesto de São Paulo el pasado fin de semana su mayor logro en las cinco carreras disputadas. Aun así, el alemán confía en seguir acumulando experiencia con miras a su ansiada vuelta a los monoplazas, esperando también el anuncio de Carlos Sainz que podría afectar, directa o indirectamente, su futuro en 2025.

El abandono en las 24H de Le Mans fue un duro golpe para tu escudería (Alpine Endurance) y sus aspiraciones de seguir mejorando en el WEC. ¿Qué lecciones sacasteis de aquel día?

Aprendimos, aprendimos con seguridad. Le Mans es un circuito especial. Obviamente, aprendimos, sacamos una buena lección de ello, pero esto lleva tiempo. Esa es la amarga verdad. Se necesita tiempo para cambiar las cosas. Y para nosotros es un poco diferente a la Fórmula 1, donde puedes traer actualizaciones bastante rápido y cambiar las cosas como quieras. Lleva un poco más de tiempo y por eso estamos tomando precauciones. Estamos cambiando partes y piezas, pero creo que podría tomar hasta el próximo año poder realmente resolver todo.

¿Cómo calificas hasta ahora tu temporada en el WEC?

Muy desafortunada. Hemos tenido mucha mala suerte. En Baréin tuve un contacto que luego nos envió a la grava y rompió el divisor delantero. En Imola tuvimos otro choque y luego, en Spa, tuvimos la bandera roja. En todos estos lugares deberíamos haber sumado puntos. No pudimos mostrar lo que mejoramos, pero tuvimos mucho ritmo. Fuimos muy rápidos y tomamos las decisiones correctas en el momento correcto. Y es amargo, pero aun así creo que estamos en una tendencia ascendente. Tenemos que recordar que esta es solo nuestra quinta carrera. El proyecto es muy joven y muy nuevo. Son muy ambiciosos.

Al inicio de la temporada comentaste que este campeonato de resistencia era una oportunidad perfecta para mejorar tus habilidades. ¿Cuál es tu visión al respecto ahora?

Pienso lo mismo. Para mí es importante estar en forma para tu propia carrera. Y el WEC fue una gran oportunidad para mí de ampliar el espectro de conocimientos, impulsar enfoques y trabajar con compañeros de equipo que tienen mucha experiencia en el campo y que están muy abiertos a compartir. Creo que eso es algo muy especial y algo que con seguridad también podemos implementar en la Fórmula 1 porque es muy poderoso. Todo el mundo trabaja en la misma dirección y, como equipo, ganas mucho con ello.

Mick Schumacher, piloto de Alpine en el WEC / @SchumacherMick

Hablando sobre la F1, Toto mencionó que Alpine está muy contento con el reciente test en Paul Ricard. Además, también tuviste unas pruebas con McLaren este fin de semana en Silverstone. ¿Cómo te sientes al respecto?

Es increíble. Me encanta la Fórmula 1 desde siempre y cada vez que conduzco uno, me siento feliz como un niño pequeño. En el caso del test de McLaren, estuve con el coche actual, con los neumáticos actuales, aunque desafortunadamente en la mayor parte solo en mojado. Pero fue increíble sentir la diferencia y la evolución de los coches. Cuando conduje en 2022, era el modelo completamente nuevo de la Fórmula 1, por lo que los monoplazas no eran tan refinados como lo son ahora. Y McLaren es probablemente considerado como uno de los mejores coches. Así que fue único, muy especial. Espero que mi camino vuelva a la Fórmula 1 el año que viene.

Algunos pilotos de Fórmula 1 están muy pendientes de la decisión de Carlos Sainz para el próximo año. En su caso, teniendo en cuenta la posibilidad de que podrías ocupar el asiento de Ocon en Alpine, ¿Cómo te influye su decisión?

Su elección afectará todo porque dependiendo de dónde vaya se abrirán o se cerrarán varios asientos.

Dices que estás muy emocionado de pensar en volver a la F1. Pero también se ha mencionado la posibilidad de la IndyCar. ¿Cómo ves esa opción?

Nunca he hablado con ningún equipo de IndyCar. No sé de dónde viene ese rumor. Ahora mismo no me lo planteo porque no es mi objetivo. Mi objetivo siempre ha sido la Fórmula 1 y siempre seguirá siendo la Fórmula 1.

¿Así que solo estás centrado en la Fórmula 1 para el próximo año?

Mientras la oportunidad en la Fórmula 1 permanezca, sí. Hasta que se me cierre la puerta. En ese caso, tendré que pensar en un plan B, pero ahora no quiero porque para mí es importante centrarse en una sola cosa. Y eso es lo que quiero hacer ahora mismo.