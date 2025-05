Mick Doohan explota tras el accidente de Colapinto: "Alpine es un equipo de pago"

Corren tiempos revueltos en Alpine. Flavio Briatore controla la escudería francesa y sus decisiones no gustan a todos. El manager italiano siempre tuvo claro que Jack Doohan no reunía los meritos necesarios para ser titular y la semana pasada le devolvió a la reserva para subir al coche a Franco Colapinto. Hoy el argentino ha sufrido un accidente en Imola y el padre de Jack, Mick Doohan, presente en el circuito , ha estallado ante las cámaras. "Parece que Alpine es un equipo de pago", ha soltado con furia el que fuera cinco veces campeón del mundo de motociclismo.

En la Q1 de la sesión de clasificación del Gran Premio de la Emilia Romagna, Colapinto ha perdido el control de su coche en Tamburello, una de las zonas más difíciles de Imola, y ha terminado estrellándose contra las protecciones.

Un accidente muy costoso en términos de presupuesto y sin duda el peor inicio posible para el de Buenos Aires después del descarte de Doohan, que dispuso solo de seis grandes premios sin margen de error en su debut en F1.

Si el jueves, la mayoría de pilotos de la parrilla fueron críticos con la decisión de Alpine, este sábado el padre de Jack Doohan ha echado más leña al fuego ante los micrófonos de 'DAZN' después del error de Colapinto: "Es algo decepcionante ver cómo se han desarrollado los acontecimientos", ha lamentado.

"Jack ha rendido bien en muchas sesiones. Estadísticamente, pintaba bien, pero no ha sido así, esto es la F1 y parece que Alpine es un equipo cliente ahora", ha añadido Mick, que no se ha cortado cuando le han preguntado si su hijo, en el box de Alpine como reserva en Imola, había hablado con Colapinto: "Está allí dentro, so sé con quién habla, nos volveremos a Mónaco esta noche", ha zanjado disgustado.