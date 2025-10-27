México no sonríe a Sainz: "Ha pasado de todo. Un desastre"

Día aciago para Carlos Sainz en México. Penalizaciones, toques, mala fortuna... el piloto de Williams no tuvo su día en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, donde puso fin a una buena racha de resultados y sensaciones por causas externas a su control.

Sainz terminó pagando cara la caótica salida de la carrera, donde muchos pilotos terminaron o bien tocándose o saltándose la primera curva del circuito. En el caso de Carlos, su monoplaza terminó dañado desde el principio, algo que condicionó su domingo hasta el final. “Al final no hemos salido mal", confesó el piloto de Williams. "Ha habido una melé en la curva 1 y nos hemos tocado entre todos. Eso ha dañado mi llanta delantera izquierda, no podía empujar", reconoció.

Sin suerte en México

Una de las consecuencias fue que el limitador de velocidad no funcionaba correctamente en el pit-lane, algo que hizo que Sainz se viese obligado a cumplir primero una sanción de diez segundos y después un drive through. "Se me han roto los sensores de velocidad, nos daban una penalización cada vez que entrábamos a boxes. A partir de ahí, la carrera se nos ha ido”, explicó tras la carrera.

A una vuelta del final, Carlos tuvo una salida de pista y terminó aparcando el monoplaza sin poder terminar la carrera. “Ha pasado de todo. Un desastre”, confesó el piloto español. "Hoy tenía muy buen ritmo. Cuando tenía aire limpio, íbamos de los más rápidos de la parte media", añadió con frustración.

"Demasiados problemas, todos relacionados con el incidente de la curva 1", explicó Carlos. "Hay que seguir en la buena línea que llevábamos de buen feeling con el coche y clasificaciones. Lo de hoy ha sido problema de salir tan atrás en la parrilla, así que la penalización de Austin nos ha lastrado hoy". Un fin de semana desaprovechado para Sainz, que no tuvo suerte en un circuito donde se subió a lo más alto la temporada pasada con Ferrari.