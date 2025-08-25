Merzario, expiloto de Ferrari: "El 90% del equipo no quería a Hamilton"

A principios del pasado curso, la estrategia de Ferrari cambió por completo con el fichaje de Lewis Hamilton por el equipo. La nueva dupla entre Hamilton y Leclerc dejó fuera a Carlos Sainz, pero según afirmó Arturo Merzario, expiloto de Ferrari, el cambio entre pilotos no acabó de convencer a la escudería italiana. Además, al sonado cambio de Lewis de Mercedes a Ferrari se suma la falta de resultados que está sufriendo el piloto británico.

Las palabras del expiloto italiano confirmaron el rumor sobre la opinión de Ferrari del fichaje de Hamilton. Merzario trató el fichaje del piloto británico como una 'operación comercial' por parte de la escudería italiana. "En mi opinión, la llegada de Hamilton a Maranello fue una operación comercial" así lo expresó en una entrevista concedida a 'La Gazzetta dello Sport'.

Desacuerdo en Ferrari

"Según lo que sé, el 90% del personal de Ferrari no estaba de acuerdo con esta decisión. Si un piloto no se siente parte del equipo, pierde motivación. ¿Para qué volverte loco para ganar tres décimas cuando no vas a salir de la tercera línea?", las palabras de Merzario fueron compartidas por 'Caranddriver'.

La diferencia entre Leclerc y Hamilton

"Aun así, todavía no ha terminado. Está esperando la oportunidad adecuada. No creo que se arriesgue por el octavo puesto. Además, si quiere irse, encontrará otro equipo, porque ya ha demostrado lo que puede hacer. Pero Charles Leclerc aún tiene que demostrar que puede ser campeón".

Las duras palabras de Lewis

"Aquellas declaraciones de Lewis fueron un poco irónicas para mí, pero por su puesto, esa posición no es aceptable para un siete veces campeón del mundo. Me parece que Lewis se siente como alguien que ha sido destrozado por Ferrari" 'Marca' compartió las palabras de Merzario.