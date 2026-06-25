Mercedes se tiñe de azul: adidas recupera el ‘Blue Wonder’ para Silverstone

Adidas y el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 han presentado la colección Blue Wonder, una línea de ropa, calzado y accesorios inspirada en una de las piezas más reconocibles de la historia de Mercedes en competición: el transportador de alta velocidad de 1955, utilizado para trasladar sus monoplazas a los circuitos.

La colección, lanzada con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, apuesta por una estética retro marcada por el azul intenso del histórico vehículo. Ese color, combinado con detalles en blanco, sirve de hilo conductor para una gama que vestirá a los pilotos George Russell y Kimi Antonelli, así como a mecánicos, ingenieros y otros miembros del equipo durante el fin de semana de carrera.

La colección adidas x Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Blue Wonder / Mercedes

La prenda más representativa es la camiseta de piloto, diseñada sobre una base azul con finas rayas verticales de efecto desgastado. Los logotipos en blanco, junto con los detalles en hombros, cuello y puños, refuerzan el guiño a la estética del automovilismo clásico. El diseño también se extiende a chaquetas, pantalones, zapatillas y accesorios dirigidos tanto al equipo como a los aficionados.

Uno de los elementos más simbólicos de la colección es la presencia del logotipo del Trébol de adidas, que aparece por primera vez en una línea vinculada al automovilismo. La marca lo utiliza como recurso para reforzar el carácter patrimonial de una colección que busca conectar la historia de Mercedes con la Fórmula 1 actual.

La colección adidas x Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Blue Wonder / Mercedes

El homenaje al transportador de 1955 no se limita al color. La colección también incorpora el mensaje “Every Dream Needs a Team” —“Todo sueño necesita un equipo”—, una referencia al trabajo colectivo que define a una escudería de Fórmula 1. Entre las piezas destacadas figura además una chaqueta Harrington de inspiración británica, con tonos Blue Wonder y un forro de tartán pensado como guiño al escenario de Silverstone.

Michael Batz, General Manager de la categoría Motorsport en adidas, destacó el carácter histórico de la propuesta. “Estamos apostando por una auténtica invasión azul del equipo, llevando este estilo desde las calles hasta el paddock y marcando la primera vez que el Trefoil aparece en el automovilismo moderno”, señaló. “Era un momento perfecto para Silverstone. Celebrando la herencia, la innovación y el trabajo en equipo, la colección Blue Wonder reinterpreta el transportador de alta velocidad de 1955 de los archivos del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 en una línea retro de ropa y calzado para todo el equipo”.

Richard Sanders, Chief Commercial Officer del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, también subrayó el vínculo entre la colección, el equipo y los aficionados. “Hace falta un equipo entero para destacar en la pista y, junto con adidas, hemos creado algo que refleja ese espíritu”, afirmó. “La colección Blue Wonder actúa como un vínculo físico entre George en su carrera en casa, el equipo y las decenas de miles de aficionados y comisarios que llenan el circuito cada mes de julio, además de los millones de espectadores que siguen la competición desde sus hogares”.

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La colección adidas x Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Blue Wonder ya está disponible en adidas.es, en la tienda oficial del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y en una selección de distribuidores adidas de todo el mundo.