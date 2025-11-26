Mercedes tenía razón con Antonelli

No fueron pocos los que miraron con recelo a Mercedes el verano de 2025 cuando en sustitución de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, decidieron apostar por alguien como Kimi Antonelli como su relevo. Fueron pocos quienes confiaban en este chico italiano, con futuro prometedor tras su paso por la Fórmula 2, pero menos aún quienes pensaban que sería merecedor de ocupar el asiento de su antecesor británico. Y no solamente estaban equivocados, sino que su temporada de debut en la Fórmula 1 está siendo superada, en su mayor parte, con nota. Su último fin de semana en Las Vegas es una clara muestra de ello.

Porque no es nada normal que un chico de 19 años recién cumplidos sea capaz de remontar desde la decimoséptima plaza hasta la tercera en una carrera. Es justo admitir que se subió al podio gracias a la descalificación de los dos McLaren, pero el italiano bien puede sentirse orgulloso de su fin de semana en el Strip Circuit de Las Vegas donde se graduó en el Gran Circo.

Antonelli, con Mercedes / PETER POWELL / EFE

Su carrera, que empezaba desde la parte de atrás de la parrilla, no pudo empezar peor; una salida en falso, apenas perceptible, le costó una sanción de cinco segundos que el italiano se vio obligado a cumplir. Con todo en contra, Mercedes decidió apostar por una estrategia arriesgada: cambiar los blandos por los duros en la segunda vuelta aprovechando el VSC para llegar hasta el final de la carrera con esas gomas. Una gesta que es menos alucinante conociendo las características de los Pirelli, pero que no deja de ser una demostración de que Antonelli es capaz de gestionar neumáticos como un veterano siendo apenas un rookie.

Digno heredero de Hamilton

Llegó a final de carrera y cruzó cuarto, aunque su sanción de cinco segundos le hizo caer hasta la quinta posición adelantado por Oscar Piastri. Sin embargo, las buenas noticias para el boloñés llegarían unas horas después, cuando la FIA decidía descalificar a los dos McLaren por excesivo desgaste del fondo plano. El trabajo de resistencia de Kimi, con remontada incluida desde la decimoséptima plaza hasta la quinta, le sirvió para subir hasta la tercera posición del podio, un premio más que merecido para una carrera donde sacó su mejor versión hasta ahora en la Fórmula 1.

Antonelli, con Mercedes / OLIVIER MATTHYS / EFE

Su buen rendimiento no es fruto de la casualidad; desde los kartings hasta la Fórmula 3, Fórmula 2... hasta una primera temporada en la máxima categoría con más cosas positivas que negativas. Era un rol en extremo complicado el que debía tomar Antonelli este curso, donde ocupó el asiento de un siete veces campeón del mundo en Mercedes para intentar, como mínimo, estar a su altura. No solamente ha cumplido con su cometido, sino que muchas veces ha estado por encima incluso de lo esperado. Son tres podios en carreras de domingo para Kimi, con una segunda posición, y otro en la carrera al sprint de Interlagos. Sus dos últimos Grandes Premios se han contado por podios, algo que refuerza la confianza en un piloto necesitado de ella.

Este nuevo talento generacional, tan insultantemente joven como lo es su habilidad al volante, tiene al alcance el último objetivo de la temporada: superar a Lewis Hamilton, su antecesor en Mercedes, en el campeonato de pilotos. El británico marcha sexto con 15 puntos de ventaja sobre el italiano, que está intratable en esta recta final de calendario. Superar a Lewis sería la rúbrica a una primera temporada mayoritariamente positiva que refuerza su estatus para 2026, donde el piloto tendrá asiento asegurado en la escudería alemana.