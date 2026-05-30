Mercedes revela el problema que dejó a Russell fuera del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá certificó el dominio de Kimi Antonelli que, con su cuarta victoria consecutiva, se afianzó como el inesperado líder del Mundial 2026.

La cita en el circuito Gilles-Villeneuve dejó además algunas imágenes de la intensa batalla que se prevé en Mercedes, con sus dos pilotos en pugna por el título. En la carrera sprint se vivieron momentos de tensión que quedaron reflejados en duros mensajes por radio. El jefe de la escudería, Toto Wolff, tuvo que intervenir para poner fin a la situación en la que ambos pilotos mostraban en público su descontento con la actuación del otro.

La tensión se trasladó el domingo a la carrera con ambos pasándose y repasándose en busca de la primera plaza. En el box de Mercedes apenas se atrevían a respirar, siguiendo la lucha Russell y Antonelli, pero la refriega no tuvo el final esperado. En la vuelta 30, el Mercedes del británico empezó a perder velocidad y acabó parado, dejando vía libre al italiano, que volvió a cruzar primero la bandera a cuadros.

En un vídeo de análisis publicado por Mercedes, el director técnico de Mercedes, James Allison, reconoció que el cero de Russell fue un duro golpe para el equipo. “Fue un fin de semana importante para nosotros; clave porque fue el fin de semana en el que presentamos nuestra primera gran actualización del año, y esperábamos que fuera un éxito", explicaba Allison, para matizar que "desde el punto de vista del rendimiento el fin de semana se vio empañado por la decepción que todos sentimos por haberle fallado a George con la fiabilidad del coche".

Tras la introducción, el director técnico explicó que el problema de Russell se debió a un fallo de la unidad de potencia, "una parada del motor provocada por un fallo en la batería, que sufrió una avería catastrófica a un tercio de la carrera y puso fin a la participación de George en ese momento”.

“Al final de la carrera pudimos ver claramente que la batería no estaba en buen estado, sufrió daños por calor, y tendremos que averiguar en los próximos días y semanas qué fue lo que lo causó exactamente y solucionarlo", avanzó Allison.

No tendrán demasiado margen en Mercedes pues la próxima cita del Mundial será ya la semana que viene, con el Gran Premio de Mónaco que se disputará del 5 al 7 de junio por las calles del Principado. El emblemático GP monegasco será el primero en suelo europeo de este Mundial 2026.