Mercedes se resigna y retira su batalla por la sanción de Russell en Mónaco

Dos semanas después, el 'culebrón' por las sanciones en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 sigue dando nuevos capítulos. El último tiene que ver con Mercedes y su petición de revisión de la penalización que se le puso a George Russell por sobrepasar el límite de velocidad en el 'pit lane'. La escudería de Brackley ha anunciado este viernes que se retira de la lucha.

Este asunto ha traído cola a lo largo de las últimas dos semanas. Alpine fue la primera escudería en pedir una revisión, puesto que dos sanciones por un mínimo exceso de velocidad en el carril de boxes terminaron condenando el primer podio de la escudería francesa esta temporada. Pierre Gasly, quien terminó tercero en carrera, vio como dos penalizaciones de cinco segundos le retrasaban hasta la séptima plaza.

George Russell en el podio de Barcelona junto a Lando Norris y Lewis Hamilton / Valentí Enrich / SPO

Hasta cinco pilotos recibieron sanciones por este motivo, y salió a la luz el hecho de que podría haber habido problemas con el sistema de bucles de cronometraje utilizado para controlar la velocidad en el pitlane. Finalmente, tras una revisión, la FIA anunció que se le devolvía el podio al piloto francés.

Tras salir a la luz esta noticia, Mercedes decidió presentar su propia solicitud de derecho de revisión para intentar modificar el resultado de Russell, quien quedó fuera de la lucha por el podio tras cumplir las penalizaciones. No obstante, la FIA confirmó el jueves por la noche que Mercedes decidió retirar su solicitud debido a que creen que sus deseos no porsperarán.

"Los comisarios han sido informados por el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team de que retira la solicitud de revisión respecto de las decisiones de los comisarios del Gran Premio de Mónaco 2026, relacionadas con una infracción del artículo B1.6.3a del Reglamento de Fórmula 1 de la FIA en relación con el auto número 63", dijeron a través de un comunicado los comisarios de la FIA.

El comunicado de Mercedes

Algo que la escudería conducida por Toto Wolff ha confirmado este viernes por la mañana. "Podemos confirmar que hemos retirado nuestra presentación de Derecho de Revisión en relación con las sanciones recibidas y notificadas por George Russell durante el Gran Premio de Mónaco", comienza diciendo el comunicado.

"Tras la decisión de rescindir la penalización de tiempo de Pierre Gasly, era importante para nosotros explorar todas las opciones disponibles para abordar el impacto de la penalización por exceso de velocidad de pit lane de George en el resultado de su carrera. Tuvimos una ventana de tiempo limitada para solicitar el Derecho de Revisión durante el fin de semana de la carrera en Barcelona, y lo hicimos para reservar nuestra posición en este sentido", expresaban.

Apuntan desde la escudería británica que estas acciones no llegarán a fructiferar. "Nuestra posterior discusión de colaboración con la FIA y la Fórmula Uno ha demostrado su determinación de revisar las circunstancias únicas derivadas del Gran Premio de Mónaco y de abordar proactivamente los factores que las causaron. Ante esta clara determinación, hemos llegado a la conclusión de que la búsqueda de nuestra solicitud de Derecho de Revisión no servirá a nuestro equipo o al deporte y, por lo tanto, hemos retirado nuestra presentación", terminaban diciendo.