¿Por qué Mercedes aún no ha renovado a Russell?

Sin duda, este año George Russell está cumpliendo con creces su nuevo rol de líder en Mercedes tras la salida de Lewis Hamilton. Además de McLaren y Verstappen, es el único que ha ganado carreras en 2025 (Canadá y Singapur), suma cinco podios y ocupa la cuarta posición del campeonato de pilotos, siendo su contribución decisiva también para que la escudería de Brackley marche destacada en carrera por el subcampeonato de constructores.

Sorprendentemente, cuando el Mundial ha entrado en su recta final, Russell todavía sigue sin contrato para 2026. En Singapur, tras sellar un espectacular fin de semana, con pole y victoria, Toto Wolff aseguró que la renovación del británico “se anunciará pronto”. Pero el team manager de Mercedes lleva meses repitiendo ese discurso sin que haya novedades al respecto.

Detrás de esta demora se esconden complejas negociaciones. Medios alemanes y británicos aseguran que George Russell ha rechazado ya varias propuestas para extender su acuerdo con el equipo de la estrella en las últimas semanas.

Si durante meses se especuló con el interés por Max Verstappen y Wolff dijo abiertamente que esperaba a la decisión del neerlandés para cerrar su alineación de pilotos, parece lógico que una vez el campeón ha confirmado que seguirá en Red Bull y Russell quiera aprovechar su buen momento para firmar en las mejores condiciones posibles.

Y no solo a nivel de salario, sino también de la duración y flexibilidad de su contrato, en especial el relativo los compromisos publicitarios. Mercedes estipula un mínimo de 60 a 80 días para atender a sus patrocinadores y Russell intenta reducir esa cifra, tal como ha revelado Nico Rosberg.

El alemán, que fue campeón del mundo con Mercedes en 2016 , explica que “hoy en día los equipos tienen muchísimos patrocinadores que pagan muchísimo dinero y piden muchísimo a cambio. No solo que se vean sus logos, quieren el tiempo de los pilotos…”.

Russell confirmó que ese extremo en Marina Bay y dijo que estaba negociando con Wolff detalles que le permitan tener “un poco de vida” fuera de la Fórmula 1. “Como cada nuevo contrato que firmas, es el más importante de tu carrera. Cumpliré 28 años el año que viene. Llevo mucho tiempo en el equipo, pero hay muchos factores que quiero que funcionen bien y tener más tiempo para mí y mi familia”, precisó.

Wolff también se refirió a este aspecto de las negociaciones: "Las cosas buenas tardan un poco, pero en el caso de George se trata de detalles, no de los grandes temas". También elogió la entrega del piloto en la pista a lo largo de la temporada: “Ha estado formidable este año. No he visto errores. Hubo fines de semana en los que él mismo dijo: "Podría haber hecho más, y no hice una buena carrera". Pero esto le pasa a cualquier piloto”, considera.