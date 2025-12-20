Mercedes y Red Bull, acusados de hacer trampas con su motor de 2026

El cambio de reglamento en la Fórmula 1 para 2026 traerá como principal novedad unos motores donde el sistema electrónico ganará importancia en detrimento de la combustión. A pesar de que todavía faltan meses para el inicio de la competición, se prevé que entender este sistema novedoso determinará buena parte del éxito de cada equipo, algo que ha ocurrido en anteriores cambios de normativa. Era de esperar, en ese sentido, que todas las escuderías buscaran cualquier zona gris en el reglamento para poder aprovecharla. Y parece que Red Bull y Mercedes han sido los primeros en hacerlo.

Según ha informado la revista Motorsport, ambas escuderías habrían encontrado una especie de estratagema para pasar el corte de la FIA sin cumplir del todo con los parámetros indicados. Todo radica en la relación de compresión del motor; si en 2025 era de 18:1, este 2026 pasará a ser de 18:1 en lo que respecta a la conexión entre el volumen total del cilindro antes de la compresión y el volumen restante después de hacerla.

El presidente de la FIA, Ben Sulayem y el de la F1, Stefano Domenicali / F1

En este sentido, parece que tanto Mercedes como Red Bull habrían encontrado una manera de lograr la compresión 18:1 en los entrenamientos sin infringir la normativa técnica. De esta manera, como se informa, podrían ganar hasta 15 CV de potencia en sus unidades de potencia que se traducirían en tres décimas de segundo adicionales por vuelta en los monoplazas.

Como era de esperar, esa información no ha sentado nada bien al resto de fabricantes de motores de la Fórmula 1. Según se explica, tanto Audi, Ferrari como Honda habrían elevado una reclamación a la FIA para que cambiase de nuevo el reglamento antes del GP de Australia, aunque no es tan fácil como parece. Según el organismo internacional, un cambio de reglamento ahora supondría que tanto Mercedes como Red Bull no tendrían el tiempo suficiente para desarrollar sus unidades de potencia. Y también sucede al contrario; adaptar la normativa a los gustos de ambas escuderías supondría un agravo comparativo con el resto, que debería replantear totalmente su monoplaza para adaptarlo a dicha compresión de motor.

Red Bull está siendo investigado junto a Mercedes / DUSTIN SAFRANEK / EFE

La mencionada laguna legal a la que se aferran Red Bull y Mercedes será uno de los principales focos de atención esta pretemporada. "El tema aún se está debatiendo en foros técnicos con los proveedores de motores. La FIA supervisa continuamente estos asuntos para garantizar la imparcialidad y la claridad. Es posible que se consideren ajustes a las reglas o a los métodos de medición en el futuro", expresó el organismo internacional. A pesar de sus declaraciones, los equipos afectados se preparan para una nueva guerra en esta batalla legal que puede decidir el futuro del campeonato antes incluso de empezarlo.