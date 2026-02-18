Mercedes marca la pauta; siguen los problemas en Aston Martin

El circuito de Bahréin acogió la primera jornada de la segunda tanda de test oficiales de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la última antes del inicio del Mundial, con pocas diferencias respecto a la celebrada la semana pasada: problemas para Aston Martin, buenas sensaciones para Mercedes y McLaren y mucho trabajo por delante.

Aston Martin cambió de planes y situó a Fernando Alonso en el turno matinal el primer día de la segunda tanda de test en Bahrein. Y el asturiano empezó con buen pie, recortando en casi dos segundos su mejor tiempo de hace una semana. Se situó a 2.7 segundos del Ferrari de Charles Leclerc, que marcó el primer crono de referencia. Pero tras un inicio plácido, el problema con el motor Honda volvió a escena.

Mientras Leclerc confirmaba las buenas sensaciones del SF-26 marcando un crono matinal de 1.33.739, Alonso se veía obligado a regresar al box por un nuevo fallo en la unidad de potencia de los japoneses, que a estas alturas, cuando solo restan 14 días para que arranque el Mundial en Australia, parece el mayor lastre del nuevo Aston Martin AMR26. Fernando le exigió algo más al coche y el motor no aguantó.

En la sesión vespertina las cosas no mejoraron. Lance Stroll volvió a experimentar problemas con la caja de cambios y apenas tuvo presencia en la tanda, aunque pudo salir a pista en la última hora para acumular 26 vueltas que sumar a las 28 de Alonso. En total 54 giros, los mismos que generó él solo Lando Norris, muy lejos de las 145 que sumaron los dos pilotos de Mercedes. Un pobre balance para un Aston Martin que necesita tiempo en pista.

Balance agridulce para Ferrari

En la matinal, Leclerc se quedó a escasas centésimas del mejor tiempo en lo que va de pretemporada, que marcó Kimi Antonelli el pasado viernes. El vigente campeón Lando Norris, al volante del McLaren, cerró su jornada a tres décimas, seguido de cerca por piloto italiano de Mercedes, que fue tercero.

La escudería de Brackley alineó por la tarde a George Russell quien mejoró el registro de Leclerc dejando en 1:33.459 la mejor marca del día, seguido por Piastri. Por la tarde, con Hamilton al volante, Ferrari volvió a tener problemas y se perdió gran parte de la sesión. El piloto de Stevenage completó 44 vueltas y acabó séptimo en la tabla, a +0.840 de Russell.

Williams sigue trabajando

La dinámica en Williams mantuvo la misma línea que la semana pasada en Bahréin. Los de Grove alinearon a Alex Albon por la mañana y a Carlos Sainz por la tarde, y aunque no consiguieron grandes registros, la suya sigue siendo una carrera de fondo. El madrileño sumó 55 vueltas y un mejor crono de 1:35.113; mientras que su compañero, también con 55 giros, marcó en su mejor vuelta un 1:35.690.

Si Aston Martin sigue mostrando sus carencias y en Williams están lidiando con el hándicap del sobrepeso, el nuevo Cadillac es sin duda el peor coche de la parrilla. Checo Pérez se perdió las dos primeras horas de la tanda matutina y cuando por fin logró salir a la pista de Sakhir lo hizo en tandas cortas y muy lejos de los cronos de cabeza, en concreto a siete segundos del Ferrari de Leclerc, pese a que los estadounidenses aterrizan este año en el ‘gran circo’ como clientes de la Scuderia.

Tampoco tuvo un buen inicio Red Bull. Isack Hadjar, el nuevo compañero de Max Verstappen, solo pudo dar 13 vueltas y los de Milton Keynes confirmaron que se trataba de un problema con el sistema hidráulico. Por la tarde las sensaciones mejoraron y el piloto francés pudo acumular más rodaje y mejorar sus cronos. Cerró el día con 66 vueltas y sexto en la tabla de tiempos.