Mercedes lidera los últimos libres del GP de Japón

El italiano Andrea Antonelli (Mercedes) firmó este sábado el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, y confirmó el dominio absoluto de la escudería alemana en la antesala de la clasificación de la tercera prueba de la temporada.

Antonelli marcó un crono de 1:29.362, dos décimas más rápido que su compañero y actual líder del campeonato, el británico George Russell, que volvió a completar el doblete de Mercedes en lo más alto de la tabla de tiempos.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero, a ocho décimas del mejor registro, en una sesión en la que las diferencias volvieron a ampliarse respecto a la sesión anterior, mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completaron las cinco primeras posiciones.

La sesión arrancó sin sobresaltos, con los equipos completando sus primeros programas con relativa calma, aunque pronto se hizo evidente el ritmo de Mercedes, que destacó desde el inicio sobre el resto de la parrilla.

McLaren, que había mostrado signos de acercamiento en los entrenamientos del viernes, dio un paso atrás condicionado por los problemas en el monoplaza del británico Lando Norris, que sufrió fallos en el sistema híbrido y no pudo salir a pista hasta el último tercio de la sesión, terminando en sexta posición.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a moverse en la zona media y tuvo que conformarse con una séptima plaza, lejos de los tiempos de cabeza.

La jornada transcurrió sin grandes interrupciones y el único incidente lo protagonizó el británico Oliver Bearman (Haas), que realizó un trompo de 360 grados tras salirse en una curva, aunque sin consecuencias ni necesidad de bandera amarilla.

Aston Martin volvió a ser el equipo más rezagado de la parrilla, con el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll ocupando las dos últimas posiciones, a más de un segundo del siguiente monoplaza.

Alonso firmó su mejor tiempo a más de cuatro segundos del registro de Antonelli, en un fin de semana especialmente complicado para la escudería en el trazado de Suzuka, vinculado históricamente a Honda, su proveedor de motores.

El resto de la representación hispanohablante tampoco logró destacar en esta última sesión. El mejor clasificado fue el español Carlos Sainz (Williams) con una decimoséptima posición, seguido del argentino Franco Colapinto (Alpine), decimoctavo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue vigésimo. Alonso cerró la tabla.

Estos últimos libres sirven además como antesala a una clasificación marcada por los ajustes introducidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la normativa del sistema híbrido, reduciendo la energía disponible de 9 a 8 megajulios por vuelta, una medida adoptada tras las quejas de varios equipos.

Tras esta sesión de entrenamientos, la clasificación se disputará este mismo sábado a las 15.00 hora local (06.00 GMT).

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La gran carrera se celebrará este domingo a las 14.00 horas (05.00 GMT) en el circuito de Suzuka, de 5.807 metros y 18 curvas.