Mercedes intimida con su W17: "Este coche no parece una mierda", suelta Toto Wolff

Mercedes se perfila como el equipo a batir en 2026 y este lunes ha presentado oficialmente su W17, un monoplaza que ya dio muestras de su poder en pista durante el shakedown de Barcelona, la pasada semana, y que el 22 de enero mostró su decoración en otro evento.

"Vimos el coche a velocidad real por primera vez en Barcelona y estamos muy emocionados por la nueva regulación de la unidad de potencia y por cómo va a funcionar la nueva normativa de chasis", ha explicado el jefe del equipo Toto Wolff, que ha subrayado las las diferencias con el anterior coche: "Es más pequeño, más compacto, más ágil y con mayor capacidad de respuesta. Y la decoración de este año también es realmente espectacular", ha dicho.

Mercedes fue el coche que más rodó en el Circuit, con 500 vueltas (263 de Russell y 237 de Antonelli). "El objetivo principal en los primeros test fue la probar la fiabilidad. Acumular un buen kilometraje implica garantizar que todos los sistemas funcionen correctamente. para probar la interacción motor-chasis y puesta a punto de nuevos sistemas, incluidas las innovaciones que aumentan la potencia del motor. Todo fue bastante exitoso en este sentido", ha valorado el austríaco, que alberga más expectativas que en las últimas temporadas: "Por lo menos, este coche parece que no es una mierda", ha soltado.

"Si salimos de esta transición con un coche competitivo, será uno de los logros más satisfactorios que se puedan imaginar", considera Toto, recordando que después del dominio implacable en la era híbrida, encadenando ocho títulos de constructores y siete de pilotos, erraron el 'tiro' en la siguiente etapa. "Sinceramente, en los primeros días sabes cuándo un coche puede ser realmente malo, y no creemos que este lo sea, no parece una mierda y eso es una ventaja", ha insistido.

En cualquier caso, tanto él como los pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, además del reserva Frederik Vesti, han insistido en rehuir la etiqueta de favoritos antes de conocer el rendimento real de sus rivales a partir del primer gran premio del año en Australia (6-8 marzo).

"Los tiempos (de Montmeló) son engañosos. No hemos visto a nuestros rivales corriendo con poco combustible. Tampoco les vimos hacer ninguna tanda larga. Ellos también tuvieron problemas. Por lo tanto, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no tenemos un gráfico de rendimiento claro en este momento", ha advertido Wolff.

"La temporada 2026 representa un momento significativo en la historia de este deporte. Para aquellos de nosotros que vivimos y respiramos ingeniería, es a la vez emocionante y abrumador", ha señalado el director técnico, James Allison.

"No se trata solo de un pequeño ajuste en la normativa, sino de una transformación total de casi todos los aspectos del coche. La unidad de potencia, el chasis, la aerodinámica, los neumáticos... Esperamos haber aportado el coraje y el compromiso necesarios para que el proyecto sea un éxito", afirma.

Impresionados con Aston Martin

Y aunque nadie es capaz a estas alturas de dar un pronóstico seguro, Russell ha destacado la obra de ingeniería de Adrian Newey con el nuevo AMR26. “El Aston Martin es el más diferente en cuanto a diseño, todos miran la suspensión trasera y visualmente es impresionante. Aunque esto consiste en ir rápido, no en tener un gran diseño, y sabremos qué coche es el más rápido en Melbourne. A partir de ahí podrás inspirarte en uno u otro”, ha valorado el piloto británico.

“De momento, parece que Red Bull, Ferrari, McLaren y nosotros estamos bastante cerca, y durante la temporada puede llegar a otro equipo, aunque es pronto para saberlo”, ha añadido Russell.

Comparando el potencial de Mercedes con los 'grandes' de la parrilla, opta por un discurso prudente: "Estamos cumpliendo con todos los requisitos marcados, pero no podemos descartar a nuestros rivales. Se habló mucho de que la unidad de potencia de Red Bull no estaría a la altura el primer año, pero por lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente han cumplido"

"El motor Ferrari parece fiable, dieron muchas vueltas no muy lejos de nosotros durante el transcurso del test. Y Haas, su cliente, también dio muchas vueltas en Barcelona. La verdad es que podríamos tener una buena pelea, pero estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora", apunta.