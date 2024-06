Mercedes insiste por Max, en pleno incendio entre su padre Jos y Horner: "Dímelo a la cara"

Max Verstappen sigue en el radar de Mercedes. Todos dan por hecho que Toto Wolff ya se ha decantado por su representado Kimi Antonelli, de 17 años, para suceder a Lewis Hamilton en el equipo a partir de la próxima temporada, pero todavía podría haber un giro de guión.

En las últimas horas se han producido dos situaciones que han alterado el escenario: Por una parte, las explosivas declaraciones de Ola Kallenius, CEO de Mercedes-Benz, en Sky, insistiendo en que “el mejor piloto tiene que tener el mejor coche y nuestro trabajo es crear el mejor paquete. Las cartas se reorganizarán en 2026, puede haber un nuevo orden con las nuevas reglas de motores. Y ahí hay una oportunidad. Creo que a Max le sentaría muy bien el plateado”.

"Dímelo a la cara"

Pero además, cuando parecía que las turbulencias internas en Red Bull estaban superadas, en el marco del GP de Austria han vuelto a saltar chispas entre el padre de Max, Jos Verstappen, y el jefe del equipo, Christian Horner.

Estaba previsto que Jos pilotara el viejo RB8 este fin de semana en una exhibición en el Red Bull Ring. Iba a ser la primera vez que se subía a un F1 desde su retirada. Sin embargo, en declaraciones al diario neerlandés 'De Telegraaf,' Jos ha revelado que finalmente no participará en esa vuelta a la pista ya que Horner ha bloqueado la iniciativa de Red Bull.

"En los últimos días he oído de varias fuentes que Christian Horner ha hecho todo lo posible para no dejarme conducir. Y para que no se filmara nada. Entonces pienso: 'Dímelo a la cara'. Esto no tiene que ser así para mí, me parece muy decepcionante", ha comentado Jos, que ha explicado que "Horner no quería que me filmaran. ¿Cómo puede ser tan infantil? Estoy completamente harto de él".

El padre de Verstappen pidió la dimisión de Horner a principio de temporada, tras iniciarse una investigación interna sobre el británico por la denuncia de una empleada, que le acusó de "comportamiento inapropiado". El jefe de Red Bull fue exculpado y Jos 'desapareció' de escena. A partir del GP de Bahrein, solo se le vio en el paddock de Mónaco, donde reside. Eso pareció calmar las aguas, hasta ahora.

El futuro de Max

El jueves, a propósito de las palabras del CEO de Mercedes, Ola Kallenius, la rueda de prensa de Max Verstappen en Austria se convirtió en otro 'interrogatorio' para tratar de averiguar sus intenciones de futuro. El tricampeón, que tiene contrato con Red Bull, hasta 2028, repitió el 'mantra' de los últimos tiempos: confía en su equipo, está contento con su remuneración económica y quiere seguir donde está... aunque habló solo de 2025.

“La gente dice muchas cosas sin saber. Lo más importante es que tengamos un coche muy competitivo para el futuro. Ahora el campeonato está apretado, trabajamos como equipo para ser competitivos, también de cara al proyecto del año que viene", respondió Max a la primera cuestión sobre los rumores de su marcha a Mercedes.

Le insistieron. ¿Todavía es posible que deje Red Bull a final de temporada?. El campeón torció el gesto: “No creo que la Fórmula 1 funcione así, que puedas decir adiós y marcharte. Tengo un contrato largo con el equipo y estoy contento. Trabajamos mucho en el año que viene. Creo que eso es suficiente para decir dónde voy a pilotar la próxima temporada”, soltó.

Aún hubo un último intento por parte de los periodistas: ¿Pilotará para Red Bull en 2025, ¿sí o no?. Verstappen, a punto de perder la paciencia, zanjó el tema: "Creo que ya se entiende con mis explicaciones anteriores. Sí. Cuando estás tan centrado en el proyecto del año que viene es porque vas a estar en el equipo”.

¿De verdad ha dicho eso?

Toto Wolff, Team Principal de Mercedes, se mostró sorprendido con las declaraciones de Verstappen y volvió a abrirle las puertas del equipo. ¿De verdad ha dicho eso?. No creo que lo dijera claramente, pero yo no estaba allí", advirtió.

"Mantendremos nuestro asiento disponible abierto tanto tiempo como sea posible. Lo más importante es hacer nuestro coche más rápido. Si lo conseguimos, los pilotos rápidos también querrán pilotar para nosotros", argumentó Wolff, que saca pecho después del salto cualitativo del W15 en los últimos grandes premios y que parece confirmarse también este fin de semana en Austria.

"Admiro a Max, sus logros y como persona llegué a conocerle como un joven excepcional. Es el mejor piloto del momento y cualquiera que tenga la oportunidad querría a Max en su coche. Ola (Kallenius) lo ve de la misma manera", añadió Toto, que aunque sea por incomodar a su enemigo Horner, mantiene del flirteo con el líder del Mundial y asegura que "tarde o temprano pilotará un Mercedes".