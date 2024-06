Mercedes, con el ojo puesto en Verstappen: “Le quedaría bien el plateado”

Casi cinco meses después de que Lewis Hamilton anunciase su fichaje por Ferrari, en Mercedes siguen buscando un sustituto para el inglés de cara a 2025. Durante todo este tiempo han sido muchos los nombres que han sonado para ocupar el asiento en la marca de la estrella plateada, entre ellos el piloto de Fórmula 2 Andrea Kimi Antonelli o Carlos Sainz. Sin embargo, desde Brackley no se dan por vencidos y siguen soñando con la posible llegada de Max Verstappen al equipo.

A pesar de que el neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2028, la polémica surgida esta temporada con Christian Horner y su padre, Jos Verstappen, podría conllevar que el tricampeón mundial optase por un cambio de aires. Además, el paso adelante que ha dado Mercedes en los últimos Grandes Premios sería un aliciente para atraer a ‘Mad Max’.

Así lo insinuó el CEO de Mercedes, Ola Källenius, quien aprovechó una entrevista con Sky Sports para mandar un mensaje al tricampeón: “También se trata de 2026: es un nuevo comienzo, nueva suerte y nuevas reglas. Eso también supone una oportunidad para todos. ¿Quién sabe lo que pasará? Pero quedaría bien vestido de color plateado, ¿no?", apuntó.

Por su parte, Toto Wolff aseguró que no ha mantenido conversaciones con Verstappen, algo que Christian Horner no tiene tan claro: "Max estará aquí el próximo año. ¿Y Toto dice que no hubo conversaciones? ¿Entonces están hablando (sobre fichar a Verstappen) pero no están hablando con él? Ajá...", respondió con ironía el director de Red Bull.

Antonelli, el plan "B"

En el caso de que Verstappen optase por quedarse en la escudería de bebidas energéticas, todo apunta a que el escogido sería Andrea Kimi Antonelli. Ante la pregunta de qué pasará con el joven piloto de Fórmula 2, Wolff afirmó que su deseo es verle en la categoría reina, aunque no aclaró si con su escudería, con un equipo cliente o en el papel de tercer piloto: "Me gustaría mucho verle en la Fórmula 1 el año que viene, pero si es con nosotros o con otro equipo o como piloto de pruebas, no lo sé", sentenció.

Pese a que el propio Wolff confesó que la decisión aún no está tomada, lo cierto es que la opción de Carlos Sainz está descartada, pues desde el equipo de la estrella plateada explicaron que su objetivo es apostar por nuevas generaciones de pilotos. "Queremos centrarnos en una generación completamente nueva si al final fuera Kimi, o ver lo que hace Max. No queríamos hacer esperar más a Carlos, porque creo que podríamos tomar una decisión en noviembre”, concluyó Wolff.