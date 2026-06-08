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Fórmula 1

Mercedes entona el 'mea culpa' tras el error que condenó la carrera de Russell en Mónaco

Toto Wolff, jefe de Mercedes, admite un error de comunicación y falta de atención en la gestión de las penalizaciones al británico

George Russell durante el fin de semana en Montecarlo (Mónaco)

George Russell durante el fin de semana en Montecarlo (Mónaco) / SEBASTIEN NOGIER / EFE

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Queralt Uceda

Queralt Uceda

Lo que se presentaba como una carrera al puro estilo 'trenecito' en las calles de Mónaco terminó siendo un auténtico caos marcado por los incidentes y las sanciones. Fue una cita desastrosa para gran parte de la parrilla, entre ellos, George Russell. Mientras su compañero de equipo y rival por el mundial, Kimi Antonelli, volvía a llevarse la victoria por quinta vez este curso, el británico sumó un 0 en un momento clave de la temporada.

La realidad es que la carrera terminó siendo un reflejo de lo que ya había sido el fin de seamana. Al británico le faltó ritmo. De hecho, en un trazado donde la clasificación es especialmente decisiva, tan solo pudo ser sexto en parrilla. Ganó una posición tras el fallo de motor de Max Verstappen en la salida, pero se quedó estancado tras Isack Hadjar, también con problemas en la unidad de potencia de su Red Bull.

63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Grand Prix de Canada 2026, 6th round of the 2026 Formula One World Championship from June 5 to 7, 2026 on the Circuit de Monaco, in Monte-Carlo, Monaco - Photo Eric Alonso / DPPI AFP7 07/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

George Russell, tras el Red Bull de Isack Hadjar en Mónaco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Todo terminó de complicarse en el giro número 31. Entró en boxes con la idea de adelantar a Hadjar realizando un 'undercut', algo que logró, pero fue uno de los cinco pilotos sancionados por infringir el límite de velocidad en el 'pitlane'. Y recibió una sanción de cinco segundos que, en su siguiente pase por boxes, su equipo no respetó. Y aquello terminó en una penalización más severa como lo es el 'drive-through', que lo hizo caer hasta la 14ª plaza (posteriormente subiría a la 12ª tras las sanciones a Checo Pérez y Nico Hülkenberg).

Sobre todo este asunto habló tras la carrera el 'jefazo' de Mercedes, Toto Wolff. "No estoy muy seguro de cuál fue el motivo de la penalización y de las muchas otras sanciones, ya sea por cortar [la entrada al pitlane] y, obviamente, que el tiempo en el pitlane sea demasiado rápido, porque habrá habido una docena de incidentes por exceso de velocidad en el pitlane", comentó el austríaco en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Claramente fue un error nuestro"

Por su parte, desde Brackley asumieron parte de la culpa de que la carrera terminase con 0 puntos para su piloto, teniendo las dos caras de la moneda en un mismo box. "Claramente fue un error nuestro", entonó Wolff. "Tenemos que revisar la comunicación, si realmente esperábamos que entrara, porque lo que recuerdo es que se quedara fuera y no entrara. Pero, en cualquier caso, hay que estar atentos, y no lo estuvimos", expresó.

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El resultado no es otro que una gran distancia de puntos ya entre el líder del mundial y su compañero de equipo. En total, son 68 puntos los que debería recuperar el británico ante el italiano, que se ha llevado todas las victorias posibles de la temporada excepto la de Albert Park (Australia), que precisamente ganó Russell.

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