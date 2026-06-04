Mercedes da carta blanca a Antonelli y Russell para competir

La Fórmula 1 está a las puertas de uno de sus fines de semana más especiales: el Gran Premio de Mónaco. Se trata de una de las citas más emblemáticas del curso, a la que Kimi Antonelli llega como líder destacado del campeonato. El italiano mantuvo dos fines de semana atrás, en Canadá, varias batallas ajustadas con su compañero de equipo, George Russell, quien coincide que es también su mayor rival para el mundial. Pese a que saltaron chispas en el box de Mercedes por primera vez esta temporada, aseguran ambos pilotos que la escudería les deja competir libremente, sin indicaciones.

Antonelli es el primer clasificado en el campeonato, con 131 puntos, 43 por delante de su compañero de box. El italiano ha puesto la directa hacia su primer título mundial y acumula ya cuatro victorias este curso, de las cinco que se han disputado hasta el momento. Un brutal estado de forma que espera conservar para llevarse aquella victoria que todo piloto de monoplazas ansía: la de Mónaco.

Antonelli y Russell mantuvieron un pulso electrizante en Canadá / @F1

No lo tendrá fácil con Russell, quien afronta su quinto cruso con la escudería de Brackley y espera demostrar por qué merece continuar. La carrera al Sprint en Montreal evidenció que es posible que la tensión se instale en el box de ahora en adelante... y es que Antonelli protagonizó una tensa radio con Toto Wolff tras batallar cuerpo a cuerpo con su compañero de box. De hecho, el mismo 'jefazo' de la escudería anunció que tal vez era el momento de charlar con ambos.

Pero en su llegada al Principado, ambos pilotos aseguraron que no ha sido así. "Creo que, no, básicamente tuvimos una conversación después del fin de semana de la carrera, de hecho tuvimos una hace un par de días antes de venir aquí y hablamos, sí, repasamos todos los episodios de la carrera y, ya sabes, básicamente, el final de la discusión fue que podemos competir", apuntó Antonelli, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El respeto, primordial

"Ya sabes, mientras haya respeto entre nosotros, y siempre que no te pongas en situaciones que puedan dañar a uno o a ambos, podemos seguir compitiendo", dijo Kimi ante la prensa.

También Russell se pronunció sobre las luchas internas y las directrices de la escudería a sus pilotos. Asegura el británico que no hay nada por lo que preocuparse. "No se trata tanto de que no hayan confiado en nosotros. Esto es lo que hacemos. Somos pilotos. Nos esforzamos al máximo. En cada vuelta", aseguró el veterano del box.

Russell y Antonelli durante el fin de semana en Canadá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La batalla es muy distinta para los pilotos que para todos aquellos que observan la carrera desde fuera. Para los externos, se trata de maniobras al límite. Ellos tan solo piensan en competir de la mejor manera posible. "Y cuando competimos entre nosotros, nos llevamos al límite. Además, claro, cuando estás fuera de la pista como los del muro de boxes, o incluso como Toto, es muy estresante y tenso porque no puedes controlar lo que va a pasar", dijo George.

Asegura que siente la confianza de la fábrica sobre sus hombros. "Quieres poder controlarlo, pero tenemos que confiar en nosotros, y confían en nosotros. Seguiremos luchando duro, y conocemos los límites de cada uno", terminaba diciendo el dorsal '63'.