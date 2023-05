Mercedes ya 'calienta' a Leclerc

Toto Wolff, el CEO de Mercedes, admite que Leclerc podría ser una buena opción en un futuro La prioridad actual de Mercedes es renovar a Lewis Hamilton, que termina contrato en 2024

Que Ferrari no pasa por su mejor momento es evidente. Que Charles Leclerc tampoco, también lo es. De las cuatro carreras disputadas esta temporada, solo ha logrado terminar dos, así que no hay que dejarse seducir por su brillante actuación en el GP de Bakú.

Sin embargo, es un hombre fiel. "Adoro a Ferrari, nada de conversaciones con Mercedes por ahora ", dijo hace poco tras ser preguntado por la posibilidad de un cambio de equipo. Esta vez, ha sido Toto Wolff, el CEO de la escudería alemana, quien se ha pronunciado sobre el tema.

"Charles es un chaval increíble y, de cara al futuro, es alguien a quien debes tener en el radar. Eso está claro. Pero no es una opción que contemplemos a corto o medio plazo", dice sobre la posibilidad de ver al monegasco vestido con los colores de su marca.

A pesar de que Leclerc podría ser una buena opción de futuro, asegura que no han mantenido ningún tipo de conversación: "No creo que nadie dude de las habilidades de Charles. Es un buen chaval. La única vez que he hablado con él es cuando hablamos sobre dónde estaba la puerta de embarque hacia Melbourne. No ha habido ningún tipo de contacto más allá de eso", confirma Wolff. "Creo que está totalmente comprometido y es leal a Ferrari y a su contrato. Igual que nosotros estamos 100% comprometidos con lograr la renovación de Lewis", contó.

Lewis Hamilton, la gran prioridad

Como asegura el propio Toto Wolff, lo más importante ahora mismo es lograr la extensión de contrato de Lewis Hamilton, que está atado a Mercedes hasta 2024. Sin embargo, con 38 años, siete mundiales a sus espaldas y todo ganado, su fututo desconcierta.

A día de hoy, según confirma el propio Wolff, aún no se ha sentado a negociar con el piloto británico. Ahora mismo, dice, lo más importante es mejorar el rendimiento del W14: "Este año no estamos compitiendo por el campeonato de pilotos. Al menos, eso es lo que parece por ahora. Solo tenemos que darle un coche que sí pueda competir", lamenta.

Aun así, Wolff se mantiene optimista y con grandes expectativas de futuro: "Con suerte, a lo largo de la temporada podremos convertir este monoplaza en uno ganador y podremos darle algo para que logre traer el octavo título. No tego dudas de que está motivado, es lo que le gusta hacer y de lo que es capaz. Tenemos una gran relación, él y yo a nivel personal y también con todo el equipo. Ha sido uno de los grandes pilares de los últimos diez años, así que estamos en un buen lugar", concluye.