Mercedes apoya la polémica decisión de la FIA con el ADUO y avisa: "Es un lío político, deberíamos mantenernos alejados"

La polémica con el sistema AUDO en la Fórmula 1 sigue trayendo cola. Desde que se conoció que Mercedes no era la referencia en cuanto a potencia de motor y sería uno de los equipos beneficiados por esta ventana de oportunidad, el malestar ha ido en aumento entre los rivales, que consideran injusto el criterio de la FIA.

Y es que según la Federación, es Red Bull quien posee la unidad de potencia más potente de todas dentro de los parámetros que se establece el ADUO, incluso superior que la de Mercedes. Dicha conclusión no casa, como es evidente, con los resultados deportivos, donde el equipo plateado es siempre la referencia en pista.

Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las opiniones han sido contrarias en este sentido, pero Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, no puede estar más en desacuerdo. “Estamos en una situación diferente en comparación con otros, pero una nueva aprobación definitivamente ayuda", admite el suizo. "Si no obtienes esta oportunidad, hay un riesgo real de ser superado por alguien más que tenga la posibilidad de desarrollar".

Advierte de otros mecanismos

El director de equipo compara la situación con 2014, donde precisamente Mercedes se benefició de tener una unidad de potencia superior al resto: "Creo que fue un mecanismo de protección, para evitar la situación de 2014", anunció. "Nosotros salimos bien parados de eso, pero esto es lo que queríamos evitar, sobre todo con la llegada de nuevos participantes como Audi, Honda o Red Bull. Eso es lo que es y así es como debe ser", sentenció.

El ADUO no es el único sistema utilizado para garantizar la igualdad en pista. En otras categorías se implementa el Balance of Performance, basado en el rendimiento real de los monoplazas y no solamente en la potencia del motor. Toto Wolff, sin embargo, prefiere estar alejado de estas prácticas: "Esto es algo de lo que deberíamos mantenernos muy alejados en la Fórmula 1", advirtió.

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"Es un lío político en todas las demás categorías de carreras, y hace que los fabricantes también abandonen esos deportes. Nunca deberíamos caer en la tentación. Si existe un mecanismo que consista en un ajuste para garantizar que nadie quede en evidencia en lo que respecta a la unidad de potencia, creo que ese es el camino correcto a seguir", finalizó el jefe de equipo de Mercedes.