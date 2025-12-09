Mercedes anticipa el futuro y causa sensación en Abu Dhabi con su alerón

El test de post-temporada que se está celebrando este martes en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, en el que los pilotos oficiales ruedan con los neumáticos Pirelli de 2026, coincidiendo en pista con rookies y probadores, ha deparado una gran sorpresa.

La prueba se está llevando a cabo con los llamados coches ‘mula’, que básicamente son los que se han utilizado en 2025, pero modificados para la ocasión, ajustándose a los nuevos neumáticos y aerodinámica La FIA ha dado permiso a los equipos para instalar en sus coches algunos elementos, entre ellos un prototipo de alerón delantero.

Y es que en 2026 el sistema para potenciar adelantamientos DRS desaparecerá y será reemplazado por la aerodinámica activa, lo que hará que los pilotos tengan el alerón delantero y trasero abierto en cada recta. Mercedes ha causado sensación en Yas Marina al probar un alerón que anticipa el futuro de la categoría reina.

Kimi Antonelli está rodando con un monoplaza equipado con el llamado sistema Straight Line Mode, que reduce la resistencia del alerón en las rectas. Se trata de un prototipo nada refinado y con cables visibles desde el alerón hasta el morro, pero sirve para hacerse a una idea de por dónde irán los ‘tiros’ a partir del próximo enero, cuando entre en vigor el nuevo reglamento de la F1. Ferrari también está probando este sistema, como ya hizo en un test privado en Fiorano.

Browning lidera la sesión matinal

Luke Browning ha sido el más rápido con Williams en la sesión matinal de Abu Dhabi, con un n tiempo de 1:23: 920. Ha superado al reserva de Aston Martin, Jak Crawford con y Patricio O’Ward al volante del McLaren.

El primero de los pilotos titulares ha sido el flamante campeón del mundo Lando Norris, que se ha situado en quinta posición. Por la tarde será el turno de su compañero de equipo Oscar Piastri.

Gabriel Bortoleto, con 78 vueltas, ha sido el que más ha rodado esta mañana. Carlos Sainz, Ayumu Iwasa y Arvind Lindblad han superado también las 70 vueltas. El madrileño ha acabado en séptima plaza.

El piloto de Haas, Ryo Hikarawa se ha salido en la primera curva y se ha estrellado contra el muro, sin mayores consecuencias, aunque provocando una bandera roja que ha interrumpido la acción 15 minutos.

Los tiempos a media sesión: