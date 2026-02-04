Mercedes alucina con el Aston Martin de Newey: "Es impresionante"

Para bien o para mal, el AMR26 de Aston Martin no ha dejado a nadie indiferente. Y es que esto consiste en saber quién es el más rápido, es cierto, pero es una realidad que el monoplaza verde ha dejado impresionados a propios y extraños. Desde pilotos a jefes de equipo, prensa, expertos o aficionados; el sentimiento común es el de que el coche que ha diseñado Adrian Newey es distinto. Quizás especial. Y eso es algo que se debe valorar.

Si algo se pudo concluir de los Shakedown disputados en el Circuit de Barcelona-Catalunya es que el AMR26 es, con diferencia, el monoplaza más diferente al resto. Ya sea por sus radicales pontones, su innovadora suspensión trasera, su compresión en todas las piezas... es toda una revolución en la Fórmula 1. Todo dependerá de qué puede ofrecer ese motor Honda al rendimiento en pista, pero es indiscutible que aerodinámicamente, el monoplaza promete sin estar todavía terminado. Y es que, como apuntan del equipo, el AMR26 será todavía más innovador una vez llegue a Australia. Las expectativas son altas.

El AMR26, un diseño radical

Como no podía ser de otra manera, el diseño de Adrian Newey ha llamado la atención de todos sus rivales. Entre todos ellos, es especialmente interesante remarcar las palabras de George Russell, piloto de Mercedes, que parte como principal favorito para ser el más rápido en pista esta temporada. La marca alemana asusta, su motor parece estar un paso por delante, pero existe cierto temor sobre las posibilidades de sus competidores. Y entre todos, quien más parece atemorizarlos es Aston Martin.

Fernando Alonso, en el AMR26 en Barcelona / @F1

En declaraciones recogidas por 'Diario AS', el piloto alemán deja claro que el AMR26 es toda una revolución: "El Aston Martin es el más diferente en cuanto a diseño, todos miran la suspensión trasera y visualmente es impresionante", reconoce. "Aunque esto consiste en ir rápido, no en tener un gran diseño, y sabremos qué coche es el más rápido en Melbourne. A partir de ahí podrás inspirarte en uno u otro".

Mercedes asusta

El cambio de reglamentación fue pensado, entre otras cosas, para que exista una mayor competencia entre los equipos: "Lo mejor para el deporte y para los pilotos sería que hubiera varios pilotos y fabricantes en la pelea", admite. "En este momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros estamos bastante cerca uno del otro". Y apunta al potencial del AMR26: "Aunque no se puede descontar a Aston Martin, porque lo que ha construido Adrian Newey es espectacular; y Honda hizo un gran motor para Red Bull en el pasado. Sería fantástico ver una gran lucha, recuerdo 2012 con los McLaren, Fernando y Red Bull".

Russell, Vesti, Antonelli y Toto Wolff, con el Mercedes W17 / Mercedes Petronas AMG

Russell, entre otras cuestiones, se refirió a las primeras sensaciones vividas en Barcelona a bordo de su W17: "Solo hemos pilotado el coche durante tres días, es muy pronto, pero cito a Toto Wolff, que dice que este coche no es una mierda. En los días tan tempranos sabes cuando tienes un coche muy malo y no creemos que este lo sea. ¿Puede ganar títulos? Es muy pronto para saberlo", explicó.

Noticias relacionadas

El shakedown de Barcelona sirvió a los equipos para comprobar que sus unidades de potencia son fiables, aunque se espera que el verdadero potencial de los monoplazas se pueda ver del 11 al 13 de febrero en Bahréin. Serán los segundos test de la temporada a la espera de los terceros, también en Bahréin, del 18 al 20 de febrero. Y de ahí, los equipos pondrán rumbo a Australia, donde se celebra el 8 de marzo el primer Gran Premio de la temporada en Melbourne.