Mercedes, aliado inesperado para Honda y Aston Martin

Mercedes es el gran dominador de la temporada y el fabricante más beneficiado por el nuevo reglamento de la F1 en 2026. De ahí que Toto Wolff esté muy atento a sus rivales y a la posible mejora que podrían obtener gracias al sistema de concesiones ADUO, que la FIA incorpora este año para permitir evolucionar los motores con más problemas en este estreno de normativa.

El jefe de Mercedes teme que algunos, en especial Ferrari, se aprovechen de esta fórmula, pero curiosamente tiene la mano al constructor más perjudicado a estas alturas. Sin citar expresamente a Honda, nuevo socio Aston Martin, Wolff ha señalado a los de Silverstone. “Todos los equipos tendrán sus estimaciones de prestaciones sobre el resto de motores y, tal y como me parece a mí, hay un fabricante de motores que tiene un problema y tenemos que ayudarle”, dice.

“El resto están más o menos en la misma zona (que Mercedes), así que me sorprendería bastante, y me decepcionaría, si se tomasen decisiones de ADUO que interfirieran en el orden competitivo que hay actualmente”, añade el austríaco.

Cabe recordar que la primera introducción del ADUO debería hacerse de cara al GP de Mónaco (5-7 junio) o el GP de Barcelona-Catalunya (12-14 junio).

Wolff destaca que el espíritu de este sistema de concesiones era “permitir que los equipos que estaban retrasados en cuanto a unidad de potencia pudieran acercarse, pero no que sea utilizado como una lanzadera. Hay que tener en cuenta que supondrá un gran impacto en las prestaciones y puede influir en el campeonato si no se hace con absoluta precisión, claridad y transparencia. No estoy hablando de deportividad sino de un espíritu adecuado de la norma”, subraya el jefe de Mercedes.

"Tenemos datos precisos según nuestros propios análisis y vemos las prestaciones de nuestros rivales y de nosotros. La FIA está viendo los mismos datos, así que espero que sigamos protegiendo la integridad del deporte”, dice, exigiendo el máximo rigor.