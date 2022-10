El mensaje de Hamilton tras el título de Verstappen, y el recado a Mercedes

El piloto británico de Fórmula 1 felicitó tras la carrera al piloto neerlandés y al equipo de Red Bull Sin embargo, Lewis también aprovechó la oportunidad para soltar una 'pullita' a su equipo

Max Verstappen reinó en un caótico Gran Premio de Japón y conquistó su 12ª victoria de la temporada, además de sentenciar el Mundial y alzarse con su segundo título mundial. Muchas personalidades del mundo del deporte se han sumado a felicitar al flamante campeón y una de las más esperadas era la de su gran rival la pasada temporada, Lewis Hamilton.

El piloto británico de Fórmula 1 felicitó tras la carrera al piloto neerlandés y al equipo de Red Bull. Sin embargo, Lewis también aprovechó la oportunidad para soltar una 'pullita' a su equipo, Mercedes, por la mala temporada realizada.

"Red Bull obviamente ha hecho un trabajo increíble con el coche este año. Grandes felicitaciones a todo el equipo, y a Max", comentó el heptacampeón en declaraciones para el medio 'Sky Sports'.

"Creo que sabemos cuáles son los problemas de este coche. Creo que, como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a no ser capaces de fabricar un buen coche. No tengo dudas de que haremos un monoplaza mejor el año que viene. Si rectificamos o no los problemas de este año, lo sabremos cuando lleguemos a ese momento", a lo que Hamilton añadió que "confío en que rectificaremos la situación y volveremos a luchar por el título".