Mensaje de fe en Aston Martin en medio del caos: "Las carreras iniciales no marcarán el resto del año"

De ilusiones se vive y de esas mismas ilusiones también se muere. Lo que se presentaba como un año más que esperanzador en Aston Martin con el aterrizaje de Adrian Newey para el cambio de reglamento de 2026 ha terminado en decepción mayúscula tras los test de pretemporada. Lejos de presentar un coche revolucionario, que era lo que se esperaba, el AMR26 presentó en Barcelona y Bahréin una gran cantidad de problemas en la nueva unidad de potencia Honda. Y pese al caos que esto ha ido generando, desde Silverstone no pierden la fe.

Y eso que el panorama, a tres días de los primeros libres del curso 2026, es desolador. Durante la jornada del lunes, 'Motorsport' avanzó que las averías experimentadas en el AMR26 durante las dos tandas de pruebas en los test han provocado la escasez de repuestos, algo que deja en muy mala posición a la escudería a la hora de aterrizar en la primera cita del curso. Los problemas de vibración tampoco ayudarían. De hecho, desde la escudería británica se habrían planteado hasta no formar parte del fin de semana.

Dicha opción parece haber quedado descartada finalmente, pero según apunta el medio especializado, la solucción no es mucho mejor, puesto que la idea es recorrer la distancia mínima para poder alinearse en la carrera y detenerse tras unas pocas vueltas. Con lo cual, el plan en los boxes de Fernando Alonso y Lance Stroll sería salir a pista lo estrictamente necesario para, llegado el momento, abandonar la primera carrera de la temporada que se disputará el próximo domingo en Albert Park (Australia).

Pese a salir a la luz todas estas informaciones, desde la fábrica tienen esperanza de que no todo el curso sea tan caótico como lo ha sido la pretemporada, en la que han podido rodar muy poco debido a los fallos mecánicos y, como consecuencia, han podido extraer muy poca información.

No se pierde la esperanza

"Cada temporada, el primer Gran Premio presenta muchas incógnitas; este año, más que la mayoría tras el mayor cambio en el reglamento del deporte en una generación", comienza diciendo Aston Martin en un comunicado compartido en su web. "Pero sea cual sea el fin de semana inaugural, ésta no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año", expresaban en dicho escrito.

Es una realidad que desde Honda se encuentran trabajando a todo gas para solucionar los problemas que esconde la unidad de potencia, pero la realidad es que los primeros test en el Circuit de Barcelona-Catalunya ya dejaron un mal sabor de boca después de que el monoplaza no llegase lo suficientemente preparado y rodase tan solo en la penúltima jornada con Stroll y en la última ya con Alonso. Tras la pretemporada, lo que se esperaba que fuese un proyecto ambicioso y con opciones a mejores resultados que el pasado curso ha terminado siendo todo lo contrario.