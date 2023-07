El mensaje de despedida de Nyck De Vries

"Duele que la oportunidad de F1 terminara prematuramente", reconoce el piloto neerlandés tras su salida de Alpha Tauri El neerlandés niega la veracidad de las declaraciones que le atribuyeron tras su despido: "No he hablado con ningún medio", zanja

Nyck de Vries disputó su último gran premio en Silverstone, el domingo 9 de julio. El martes, dos días después, AlphaTauri lo despidió para reemplazarle por Daniel Ricciardo. Ahora, justo cuando el australiano ha llegado al paddock de Hungría ya vestido con los colores del equipo de Faenza, De Vries se ha dirigido a los fans en su cuenta personal de Instagram.

“Me gustaría agradecer a Red Bull y Scuderia AlphaTauri por la oportunidad de vivir mi sueño. Por supuesto que duele que la oportunidad de F1 con la que soñé durante tanto tiempo terminó prematuramente. Pero la vida no es un destino, es un viaje, y a veces tienes que tomar el camino difícil para llegar a donde quieres estar”, apunta el piloto neerlandés en sus redes.

A De Vries la noticia le cogió desprevenido. Si bien es cierto que sus malos resultados en las diez carreras de este año, en las que no consiguió sumar ningún punto, le habían puesto contra las cuerdas, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, había advertido que la decisión se tomaría hasta pasado el verano. Eso le habría permitido correr en casa, en el GP de los Paíse Bajos, que tendrá lugar en el circuito de Zandvoort el 27 de agosto.

Pero los buenos cronos que hizo Ricciardo en su test de Silverstone el martes 11 de julio precipitaron la salida de Nyck, que recibió la llamada de Marko como un jarro de agua fría. El neerlandés explica que desconectó durante unos días “para seguir adelante y esperamos con ansias el próximo capítulo” y agradece el soporte de los fans: “Gracias a todos por sus amables y alentadores mensajes en la última semana. Ha sido conmovedor sentir su apoyo”.

También comenta que no ha hablado con ningún medio de comunicación por lo que declaraciones respecto a su salida que se publicaron días atrás no eran ciertas. “Recibí algunos artículos interesantes sobre cosas que dije en la última semana. Para mayor claridad, no he hablado con ningún medio y por el momento disfrutaré un poco de tiempo para mí. Les deseo a todos un buen verano”, finaliza.